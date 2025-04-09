Торговцы: цены на топливо в Латвии могут снизиться

Руководитель топливной категории Circle K Latvia Гатис Титовс сказал, что события в международной политике последних недель, особенно в связи с тарифами, введенными США, повлияли на цены на нефть и продукты из нее на бирже, а также текущее соотношение спроса и предложения на мировом рынке оказывает дополнительное влияние на цены.

«Если эта тенденция сохранится в долгосрочной перспективе и другие влияющие факторы останутся неизменными, то, скорее всего, в Латвии также будет наблюдаться снижение розничных цен на дизельное топливо и бензин», - сказал Титов.

Однако он подчеркнул, что снижение цен не всегда прямо и сразу отражается на розничной цене топлива, так как необходимо учитывать, что розничная цена топлива формируется не только закупочной ценой, но и курсом доллара США к евро, геополитической ситуацией, налогами и различными расходами розничных продавцов, включая логистику и другие факторы цепочки поставок. На динамику цен также влияют ситуация на внутреннем рынке, спрос и уровень имеющихся запасов топлива.

«Цены на топливо могут меняться с определенным временным лагом - от нескольких дней до нескольких недель - в связи с колебаниями на рынке нефти», - добавил Титов.