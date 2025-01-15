Торговцы лекарствами компенсируют убытки от ограничения цен на рецептурное, удорожая безрецептурное

Министр сообщил, что от жителей, регулярно принимающих некоторые пищевые добавки или витамины, поступают сигналы об их подорожании.

В Латвии одни из самых дорогих безрецептурных лекарств в Евросоюзе, в том числе и обезболивающих. «И это несправедливо», - признал министр.

«Я призываю людей задуматься, действительно ли они готовы платить 30-40 евро за пищевые добавки. Действительно ли это поможет. Я говорю сейчас как врач», - сказал он, призвав людей правильно питаться, заниматься спортом и заниматься другого рода профилактикой, чтобы не заболеть.

«Конечно, это бизнес, и, вероятно, таким образом предприниматели хотели компенсировать большие потери от реформы цен на рецептурные препараты», - признал министр.

Что касается цен на рецептурные лекарства, министр призвал подождать не менее трех месяцев, чтобы оценить реальное влияние реформы, поскольку сейчас все еще продаются запасы с прошлого года.

Однако, по его словам, очевидно, что реформа идет по плану. В тех случаях, когда жители замечают возможные недобросовестные действия продавцов, министр призывает их сообщать об этом в Национальную службу здравоохранения, высылая чеки.

Абу Мери признал, что по истечении трехмесячного срока, возможно, придется искать новое решение для лекарств стоимостью до пяти евро, цены на которые выросли. Согласно информации, обобщенной Министерством, цены на самые дешевые лекарства выросли. Например, если раньше аптечная цена на лекарство с учетом (НДС) составляла 3,65 евро, то после новой реформы это уже 4,89 евро с НДС и сбором за обслуживание рецепта в 75 центов, а лекарство, которое раньше стоило 1,85 евро, теперь стоит 2,99 евро.

Ранее сообщалось, что в результате реформы цен на рецептурные лекарства, проведенной Министерством здравоохранения, цены на 3 130 рецептурных лекарств снизились, а на 618 лекарств выросли. Об этом рассказали представители Государственного агентства лекарств (ZVA) и фармацевтического департамента Минздрава.

В Минздраве ранее заявляли, что преимущества реформы ощутят в основном те, кто принимает несколько лекарств или пользуется «корзиной услуг». При этом фармацевтический департамент Минздрава отмечает, что 11 % населения регулярно пользуются лекарствами стоимостью до 5 евро.