Топливные гиганты не пришли в эфир: зрители говорят о картеле заправщиков

Отсутствие представителей отрасли в студии вызвало волну критики в социальных сетях. Пользователи считают, что компании не хотят публично объяснять, как формируется ценовая политика. Более того, звучат предположения, что приглашённые гости могли заранее согласовать неявку, что усилило разговоры о возможном картеле.

«Так это иллюстрирует картель? Или действительно все как один без договорённости решили не приходить?»

Комментаторы высказываются жёстко и иронично. Некоторые пишут, что честнее было бы прямо заявить о коммерческом интересе и прибыли.

«Так нельзя же публично сказать, что используют ситуацию.»

Другие предполагают, что компании заняты извлечением максимальной выгоды на фоне роста цен, и вспоминают о возможном введении налога на сверхприбыль.

Пока сами торговцы топлива публичных объяснений по поводу отказа от участия в передаче не дали.