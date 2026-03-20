Топливные гиганты не пришли в эфир: зрители говорят о картеле заправщиков

Редакция PRESS 20 марта, 2026 08:54

Важно 0 комментариев

Пять крупнейших торговцев топливом в Латвии отказались участвовать в программе «Kas notiek Latvijā?» 18 марта. Выпуск был посвящён стремительному росту цен на топливо и его связи с инфляционными рисками.

Отсутствие представителей отрасли в студии вызвало волну критики в социальных сетях. Пользователи считают, что компании не хотят публично объяснять, как формируется ценовая политика. Более того, звучат предположения, что приглашённые гости могли заранее согласовать неявку, что усилило разговоры о возможном картеле.

«Так это иллюстрирует картель? Или действительно все как один без договорённости решили не приходить?»

Комментаторы высказываются жёстко и иронично. Некоторые пишут, что честнее было бы прямо заявить о коммерческом интересе и прибыли.

«Так нельзя же публично сказать, что используют ситуацию.»

Другие предполагают, что компании заняты извлечением максимальной выгоды на фоне роста цен, и вспоминают о возможном введении налога на сверхприбыль.

Пока сами торговцы топлива публичных объяснений по поводу отказа от участия в передаче не дали.

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

