Только в этот Хэллоуин! Обновите свои компьютеры с пожизненным Office и подлинной Win 11 Pro Реклама Редакция PRESS 22 октября, 2025 11:37 Реклама

В преддверии Хэллоуина компания Keysoff предлагает леденящие душу предложения на основные продукты Win и MS Office, которые будут сниться вам в кошмарах. Погрузитесь в распродажу Keysoff's Happy Halloween Sale, где вы можете приобрести пожизненный ключ Office 2021 Professional всего за 31,65 евро, который идеально подходит для обновления вашей системы с призрачной легкостью.

Это не подписка на MS 365 - это единовременная оплата за загрузку пакета на один Win PC. С этой бессрочной лицензией на MS Office 2021 Pro вы получаете Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher и Access. MS Office 2021 - не самая новая версия, но в нее входит на два приложения больше, чем в пакет 2024, что делает ее более выгодной. Разверните Office 2021 Pro на всех своих устройствах по доступной цене - ключи в комплекте стоят от 26,30 евро за ПК.

В сочетании со сниженными ценами на WinOS, например, последняя версия Win 11 Professional стоит всего 13,55 евро (на 90 % меньше, чем в оригинале). Win 11 Pro обладает современным интерфейсом, более интеллектуальной многозадачностью, встроенными функциями Teams и AI Copilot для бесперебойной работы. Когда поддержка Win 10 заканчивается, самое время обновиться! Подсластите зелье другими товарами со скидками до 62 %, превратив эти цифровые сокровища в лакомства, которые не будут стоить вам души - просто перейдите по ссылкам выше, пока их не сожрали вурдалаки!

Подписка не требуется! Специальные цены действуют только в течение одной недели!

Office 2021 Pro Plus – 31.65€

Office 2021 Pro Plus - 2 Keys – 59.95€ (29.98€ /ключ)

Office 2021 Pro Plus - 3 Keys – 82.25€ (27.42€ /ключ)

Office 2021 Pro Plus - 5 PCs – 131.50€ (26.30€ Per PC)

Win 11 Professional - 1 PC – 13.55€

Win 11 Pro - 2 Keys – 25.75€ (12.88€ /ключ)

Win 11 Pro - 3 Keys - 35.50€(11.83€ /ключ)

Win 11 Pro - 5 Keys - 54.95€ (10.99€ /ключ)

Win 11 Home - 1 PC – 13.25€

Win 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12.25€

Office 2024 Home and Business - 199.99€

Office 2021 Home and Business for Mac – 59.29€

Office 2019 Home and Business for Mac – 39.29€

Все в одном пакете - модернизируйте свой ПК по выгодной цене! (Код скидки: SKK62)

Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus - Package – 42.60€

Win 11 Pro + Office 2019 Pro Plus - Package – 37.15€

Win 11 Home + Office 2021 Pro- Package – 42.19€

Win 11 Home + Office 2019 Pro - Package – 37.05€

Visio Professional 2021 – 22.97€

Project Professional 2021 – 25.70€

Оптовые наборы для всех предприятий, независимо от их размера! Покупайте больше, экономьте больше!

Win 11 Pro - 50 keys – 400€ (Only 8€/ключ)

Win 11 Pro - 100keys – 750€ (Only 7.5€/ключ)

Win 11 Home - 50 Keys – 389€ (Only 7.59€/ключ)

Win 11 Home - 100 Keys – 699€ (Only 6.99€/ключ)

Office 2021 Pro - 50 Keys – 1250€ (Only 25€/ключ)

Office 2021 Pro - 100 Keys – 2400€ (Only 24€/atslēga)

Почему стоит выбрать Keysoff?

Являясь сторонним продавцом, Keysoff уделяет особое внимание удовлетворению потребностей клиентов, предлагая 100% легитимные ключи и простой процесс покупки. Благодаря быстрой доставке лицензионных ключей клиенты могут быстро активировать свои продукты. Keysoff заработал репутацию профессионала и отличного сервиса, о чем свидетельствует его средний рейтинг «отлично» на TrustPilot, стороннем сайте отзывов, где люди могут оценивать товары, услуги и веб-сайты. Среди предложений Keysoff - лучшие операционные системы Microsoft, пакеты Office, инструменты Ashampoo и бизнес-инструменты, такие как Microsoft Windows Server, Windows Storage Server и SQL Server. Здесь вы можете сэкономить до 95 % на PRM и купить только 100% легитимные ключи с безопасными методами оплаты, гарантией возврата денег и одной из лучших команд технической поддержки.

(Связаться с Keysoff: service@keysoff.com).