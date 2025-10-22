Только в этот Хэллоуин! Обновите свои компьютеры с пожизненным Office и подлинной Win 11 Pro

Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Франция: «родственник» Лувра
Sfera.lv 2 часа назад
Литва: соглашение с Россией расторгнуто
Sfera.lv 3 часа назад
Пассажиропоток в аэропорту Риги за девять месяцев остался на уровне прошлого года
Bitnews.lv 4 часа назад
Исследование EBU: чат-боты ошибаются почти в половине ответов о новостях
Bitnews.lv 4 часа назад
Министр внутренних дел потребовал проверку после наказания автора сатирического видео
Bitnews.lv 4 часа назад
Йензис: многие латвийские рестораны высокого уровня ещё не замечены Michelin
Bitnews.lv 4 часа назад
Швеция: меньше не бывает!
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: почта возвращается в США
Sfera.lv 8 часов назад

Утратила доверие: литовский министр обороны освобождена от должности

Мир 18:53

Мир комментариев

Президент Гитанас Науседа освободил Довиле Шакалене от должности министра обороны, сообщил Президентский дворец в среду.

Читать
Загрузка

«Семь вооруженных человек поднимают шум чуть ли не до уровня НАТО»: командующий НВС

Выбор редакции 18:45

Выбор редакции комментариев

Преимущество России как нападающей стороны в том, что она может легко организовывать небольшие диверсии, которые Западу трудно предвидеть, заявил в интервью агентству ЛЕТА командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Каспарс Пуданс.

Читать

Как Раймонд Паулс восстанавливается после проблем со здоровьем (ВИДЕО)

Важно 18:38

Важно комментариев

Как сообщал недавно press.lv, два концерта — «Мужчины в расцвете сил» и «Шекспир. Сонеты. Паулс | Бусулис | Кейшс», на которых публика ожидала выступления маэстро Раймонда Паулса, были неожиданно перенесены. Поклонники выражали поддержку Маэстро и всячески его поддерживали. И вот - новая информация.  

Читать

«Борьба за умы людей!» Аболиньш указывает место для программ на русском языке

Важно 18:31

Важно комментариев

Законопроект о порядке размещения телевизионных каналов предусматривает приоритет для контента на государственном языке. Комментарий по этому поводу в передаче TV24 «Dienas personība» («Личность дня») дал председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.

Читать

Трагедия в Болдерае: молодой человек выпал с 9-го этажа

Выбор редакции 18:25

Выбор редакции комментариев

Жители Риги, в районе Болдерая, стали свидетелями активных действий полиции после того, как возле одного из многоквартирных домов погиб 17-летний юноша. Некоторые слышали звук падения, но не могли представить, что за окнами промелькнуло человеческое тело. Пока неясно, почему парень упал, однако известно, что в момент происшествия он находился в квартире не один, сообщает программа ""Degpunktā".

Читать

Довёл? Учитель истории в гимназии душил 12-летнего ученика

Важно 18:13

Важно комментариев

В конце прошлой недели в эстонском издании Postimees было опубликовано видео, на котором учитель истории в таллинской гимназии Паэ душит 12-летнего мальчика. По словам директора, физическое насилие было вызвано многократными насмешками со стороны ученика, пишет rus.delfi.lv.

Читать

На чёрный день: наши люди рассказали о своих накоплениях

Новости Латвии 18:01

Новости Латвии комментариев

Финансовые накопления, которые позволят покрывать повседневные расходы не менее чем в течение месяца, сейчас имеются у почти половины жителей Латвии, показал опрос, проведенный Norstat по заказу банка SEB. У остального населения либо вовсе нет «подушки безопасности» (31%), либо сбережений хватит не дольше чем на один месяц (21%), сообщает rus.lsm.lv.

Читать