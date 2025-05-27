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Только один в каждой группе? Какое снижение цен обещает нам лично Валайнис

Редакция PRESS 27 мая, 2025 12:32

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Сегодня в Министерстве экономики был подписан «Меморандум о снижении цен на продукты питания». Подписи под ним поставили торговцы, фермеры и производители продуктов, защитники прав потребителей и другие заинтересованные стороны. Свои надежды на этот документ возлагает глава экономического ведомства Виктор Валайнис. Об этом он рассказал в передаче «Домская площадь» на Латвийском радио 4, пишет LSM+.

Меморандум предусматривает три направления ограничения цен. Первое — так называемая «корзина продуктов по низким ценам». Второе — инструменты сравнения цен. Третье — содействие продажам местных товаров.

«В каждой группе продуктов должен быть один продукт с существенно более низкой ценой. Причем, этот продукт не может быть все время один и тот же, магазины должны их менять. Цена будет публиковаться, и это позволит потребителям сравнивать предложения разных торговых сетей и увеличит конкуренцию между магазинами».

По словам Валайниса, подобная тактика успешно применялась в Дании — там удалось снизить цены на 17 процентов. Наша цель еще масштабнее — министр полагает, что таким образом можно удешевить продукты на 20 процентов.

Как быстро можно будет увидеть результаты подобной ценовой политики? «Думаю, что первые результаты можно будет увидеть уже через пару недель. Есть все предпосылки для решения этой проблемы, нужно лишь найти подходящий способ. И этот способ — меморандум. Это не навязанное сверху решение. Это — договоренность, к которой пришла сама индустрия. Если все сделают, как обещают, результат будет. […] Если это не будет работать, мы можем пересмотреть этот вопрос. На данный момент я считаю, что у нас все должно получиться».

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