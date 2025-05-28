Освобожден мужчина, похищенный в Риге в конце апреля

27 мая в социальных сетях появилось анонимное видео с камеры видеонаблюдения, на котором видно, как на одной из территорий хозяйственной деятельности два человека хватают мужчину и заталкивают его в белый микроавтобус.

Полиция подтвердила, что 29 апреля в Риге было зарегистрировано похищение человека. В настоящее время он найден и освобожден.

Госполиция сообщает, что по уголовному процессу ведется активное расследование, поэтому в интересах следствия более подробная информация не предоставляется.

Как отмечает полиция, похищения людей в Латвии не распространены - за год обычно регистрируется один или несколько случаев. Большинство из них связано с попытками вернуть долги или другими конфликтами.