Константин Меладзе объявил о закрытии проекта «ВИА Гра» (ВИДЕО)

По слухам, это всего лишь пиар-ход со стороны продюсера, мол, он на самом деле хочет взять курс на западную аудиторию. Однако продюсер и композитор был серьёзен:

«Я благодарен всем, кто в течение 25 лет работал со мной над этим проектом. Артисткам, музыкантам, администраторам, аранжировщикам, звукорежиссерам, режиссерам, стилистам, визажистам и всем, всем, всем. Это было прекрасное время, по которому у меня, тем не менее, нет никакой ностальгии. Главное и лучшее, что было и останется во всей этой истории — песни, наполненные любовью, верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать еще многие годы. Желаю всем мира и благополучия», — делился на днях 62-летний Меладзе в соцсети.

Подробностей о своей личной жизни Константин Меладзе приводить не любит. Где он живет - неизвестно. Известно только, что он развелся с певицей Верой Брежневой, на которой недавно женился и, казалось, обрел с ней счастье. Единственное - он часто сопровождает на гастролях своего брата Валерия Меладзе и иногда даже выходит с ним на цену, как это было в Риге.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Константин Меладзе (@meladzemusic)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Константин Меладзе (@meladzemusic)

ФОТО скриншот видео из соцсетей