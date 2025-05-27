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Константин Меладзе объявил о закрытии проекта «ВИА Гра» (ВИДЕО)

Редакция PRESS 27 мая, 2025 12:05

Для настроения 0 комментариев

Константина Меладзе впервые за долгое время вышел на связь и сообщил публике о закрытии группы «ВИА Гра», проработавшую на эстраде 25 лет и выпустившую в мир немало "звезд".

По слухам, это всего лишь пиар-ход со стороны продюсера, мол, он на самом деле хочет взять курс на западную аудиторию. Однако продюсер и композитор был серьёзен:

«Я благодарен всем, кто в течение 25 лет работал со мной над этим проектом. Артисткам, музыкантам, администраторам, аранжировщикам, звукорежиссерам, режиссерам, стилистам, визажистам и всем, всем, всем. Это было прекрасное время, по которому у меня, тем не менее, нет никакой ностальгии. Главное и лучшее, что было и останется во всей этой истории — песни, наполненные любовью, верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать еще многие годы. Желаю всем мира и благополучия», — делился на днях 62-летний Меладзе в соцсети.

Подробностей о своей личной жизни Константин Меладзе приводить не любит. Где он живет - неизвестно. Известно только, что он развелся с певицей Верой Брежневой, на которой недавно женился и, казалось, обрел с ней счастье. Единственное - он часто сопровождает на гастролях своего брата Валерия Меладзе и иногда даже выходит с ним на цену, как это было в Риге.

 
 
 
 
 
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Публикация от Константин Меладзе (@meladzemusic)

 

 

 
 
 
 
 
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Публикация от Константин Меладзе (@meladzemusic)

ФОТО скриншот видео из соцсетей

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