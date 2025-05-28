Москва предложила Киеву провести переговоры в Стамбуле 2 июня

Делегация России во главе с Владимиром Мединским в этот день будет готова представить Украине меморандум по мирному регулированию, цитируют Лаврова СМИ.

В меморандуме, по его словам, Москва изложила свою позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин украинского кризиса, то есть войны России против Украины, начавшейся в феврале 2022 года.

Ранее в среду стало известно, что возглавляшие делегации на переговорах 16 мая в Стамбуле Владимир Мединский и Рустем Умеров провели телефонный разговор.

Мединский сообщал, что предложил Киеву дату и место встречи для обмена меморандумами для продолжения переговоров.

Киев пока не комментировал предложение Лаврова.

Что еще сказал Лавров о переговорах 2 июня в Стамбуле?

Пересказ заявления главы МИД России

Это заявление «о втором раунде возобновленных прямых российско-украинских переговоров». Москва считает состоявшуюся 16 встречу делегаций продолжением приговоров, прерванных весной 2022 года, Киев категорически против такой трактовки.

Первый раунд прошел при поддержке США, Саудовской Аравии и Турции, благодаря ему удалось провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000», напомнил Лавров.

«Тогда же в Стамбуле было условлено о том, что Москва и Киев подготовят документы, излагающие позицию каждой из сторон для достижения устойчивого урегулирования», — заявил российский министр.

Он утверждает, что Москва «оперативно разработала соответствующий меморандум», который излагает позицию России «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».

Делегация во главе с Владимиром Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и «дать необходимые пояснения», сообщил Лавров, назвав дату и место: Стамбул, 2 июня.

Другие варианты, в том числе встречу в Ватикане, Москва ранее отвергла. Украина пока не комментировала заявления Лаврова.

Трамп допускает, что Путин намеренно затягивает переговоры

Президент Дональд Трамп в среду заявил, что президент России Владимир Путин, возможно, намеренно затягивает переговоры о прекращении огня в Украине, и что он недоволен российскими ударами.

«Мы выясним, играет ли он с нами или нет, и если да, то мы отреагируем немного иначе», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете. Его цитирует Reuters.

«Я дам вам знать примерно через две недели», — пообещал глава Белого дома.

Говоря о том, почему он не ввел санкции против России, Трамп ответил, что не хочет сорвать мирное соглашение.

«Если я думаю, что близок к заключению сделки, я не хочу ее испортить», — заявил он.