Умер актер Василий Фунтиков

-Для многих он символ детства и каникул, юный сыщик Крош, собиратель нэцкэ. Рыжий, забавный, как и его фамилия.

Для меня – добрый приятель, коллега и тоже символ - золотой эпохи советского кино.

Последний раз мы встретились года три назад в Доме кино на вечере памяти Юры Богатырева. Очень обрадовались друг другу, поскольку не виделись еще со съемок в «Презумпции невиновности». Сидели тогда, вспоминали, как ехали в «Красной стреле», полной звезд. А в той железнодорожной комедии работал, действительно, звездный состав.

Многих из нашего поезда уже нет – Богатырева, Куравлева, Любы Полищук, Николая Пастухова, и вот теперь Вася…

Царствие небесное, очень грустно… Соболезнования родным и близким.

Прощай.