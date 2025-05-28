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Умер актер Василий Фунтиков

Редакция PRESS 28 мая, 2025 21:01

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-Ужасное известие, не стало Василия Фунтикова, умер сегодня внезапно, от инсульт, сообщил в Фейсбуке Стас Садальский.

-Для многих он символ детства и каникул, юный сыщик Крош, собиратель нэцкэ. Рыжий, забавный, как и его фамилия.

Для меня – добрый приятель, коллега и тоже символ - золотой эпохи советского кино.

Последний раз мы встретились года три назад в Доме кино на вечере памяти Юры Богатырева. Очень обрадовались друг другу, поскольку не виделись еще со съемок в «Презумпции невиновности». Сидели тогда, вспоминали, как ехали в «Красной стреле», полной звезд. А в той железнодорожной комедии работал, действительно, звездный состав.

Многих из нашего поезда уже нет – Богатырева, Куравлева, Любы Полищук, Николая Пастухова, и вот теперь Вася…

Царствие небесное, очень грустно… Соболезнования родным и близким.

Прощай.

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В нескольких странах Европы повышен риск заражения корью: где именно?

Важно 21:28

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Эпидемиологи Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC) предупреждают латвийцев о рисках заражения корью во время путешествий по Европе, а также о мерах предосторожности во избежание заражения оспой обезьян, сообщает rus.lsm.lv.

Эпидемиологи Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC) предупреждают латвийцев о рисках заражения корью во время путешествий по Европе, а также о мерах предосторожности во избежание заражения оспой обезьян, сообщает rus.lsm.lv.

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Скорее повысят пенсионный возраст, чем будут решать главную проблему с пенсиями в Латвии: «Неаткарига»

Выбор редакции 21:02

Выбор редакции 0 комментариев

"Новость о том, что в Дании планируется повысить пенсионный возраст до 70 лет, вызвала беспокойство у многих жителей Латвии. Уже нынешний пенсионный возраст – 65 лет – кажется незаслуженно высоким. Тем более, что во многих местах после достижения 50-летнего возраста, а то и раньше, найти работу нелегко. Получается, что де-юре на пенсию можно уйти с 65 лет, но де-факто уже в 50 лет на рынке труда чувствуешь себя пенсионером, - пишет Бен Латковскис в "Неаткариге".

"Новость о том, что в Дании планируется повысить пенсионный возраст до 70 лет, вызвала беспокойство у многих жителей Латвии. Уже нынешний пенсионный возраст – 65 лет – кажется незаслуженно высоким. Тем более, что во многих местах после достижения 50-летнего возраста, а то и раньше, найти работу нелегко. Получается, что де-юре на пенсию можно уйти с 65 лет, но де-факто уже в 50 лет на рынке труда чувствуешь себя пенсионером, - пишет Бен Латковскис в "Неаткариге".

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Освобожден мужчина, похищенный в Риге в конце апреля

Важно 20:42

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Мужчина, похищенный в Риге в конце апреля, освобожден, сообщила Государственная полиция.

Мужчина, похищенный в Риге в конце апреля, освобожден, сообщила Государственная полиция.

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Киоск самообслуживания СГД: для подтверждения чеков «Tax Free» — в аэропорту Риги

Новости Латвии 20:41

Новости Латвии 0 комментариев

В аэропорту «Рига» Таможенное управление Службы государственных доходов (СГД) в сотрудничестве с SIA «Global Blue Latvija» и аэропортом установило киоск самообслуживания CAS («Customs Approval System») для подтверждения чеков «Tax Free», сообщили в СГД.

В аэропорту «Рига» Таможенное управление Службы государственных доходов (СГД) в сотрудничестве с SIA «Global Blue Latvija» и аэропортом установило киоск самообслуживания CAS («Customs Approval System») для подтверждения чеков «Tax Free», сообщили в СГД.

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Москва предложила Киеву провести переговоры в Стамбуле 2 июня

Важно 20:39

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Россия предлагает Украине встречу 2 июня в Стамбуле, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Россия предлагает Украине встречу 2 июня в Стамбуле, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Почти всю Ригу перекроют: в это воскресенье — веломарафон

Важно 20:18

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В воскресенье, 1 июня, в Риге в период проведения веломарафона будут введены существенные ограничения движения транспорта, сообщили в Департаменте внешних коммуникаций Рижской думы.

В воскресенье, 1 июня, в Риге в период проведения веломарафона будут введены существенные ограничения движения транспорта, сообщили в Департаменте внешних коммуникаций Рижской думы.

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