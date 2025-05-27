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Удивительно! Латвийцев призывают добровольно ввести налог на мясо и сделать его менее доступным (1)

Редакция PRESS 27 мая, 2025 16:16

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Press

Представьте ситуацию: жителям Латвии предлагают добровольно поддержать идею, которая напрямую затронет их финансы — ввести налог на мясо. Именно с таким предложением выступают активисты, утверждая, что ради защиты окружающей среды, климата и собственного здоровья людям пора пересмотреть свои пищевые привычки и сделать мясо менее доступным.

На фоне усиливающихся проблем, связанных с экологией, изменением климата и здравоохранением, группа активистов инициировала сбор подписей на платформе Manabalss, призывая ввести в Латвии налог на мясную продукцию.

Авторами инициативы стали эколог и специалист по устойчивому развитию Янис Бризга, а также социолог, художник и автор перформансов Сандрис Муриньш. По их мнению, введение налога стало бы эффективным способом стимулировать переход к более экологичному, безопасному для климата и здоровому питанию на основе растительных продуктов. Публичная презентация инициативы пройдёт 31 мая в рамках художественного перформанса на фестивале Starptelpa 2025.

Авторы подчеркивают: мясная промышленность оказывает разрушительное воздействие на окружающую среду, приводит к исчезновению дикой природы, массовому истреблению животных, загрязнению воздуха и воды, а также способствует изменению климата. Кроме того, чрезмерное потребление мяса связано с повышенным риском развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний у людей.

По мнению активистов, все эти негативные эффекты создают серьёзные общественные издержки, подтверждённые многочисленными научными исследованиями. Однако стоимость этих последствий не включена в цену мяса, что, по их словам, приводит к искажённой экономической реальности и поощряет вредные и неустойчивые модели потребления. Это противоречит международным обязательствам Латвии в сферах охраны природы, устойчивого развития и климата.

Бризга также проводит параллель между потреблением мяса и использованием ископаемого топлива: оба процесса наносят вред окружающей среде и углубляют социальное неравенство. Учёные Боннского университета пришли к выводу, что ради сохранения биоразнообразия и стабилизации климата мировое потребление мяса необходимо сократить как минимум на 75%.

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