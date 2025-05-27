На фоне усиливающихся проблем, связанных с экологией, изменением климата и здравоохранением, группа активистов инициировала сбор подписей на платформе Manabalss, призывая ввести в Латвии налог на мясную продукцию.

Авторами инициативы стали эколог и специалист по устойчивому развитию Янис Бризга, а также социолог, художник и автор перформансов Сандрис Муриньш. По их мнению, введение налога стало бы эффективным способом стимулировать переход к более экологичному, безопасному для климата и здоровому питанию на основе растительных продуктов. Публичная презентация инициативы пройдёт 31 мая в рамках художественного перформанса на фестивале Starptelpa 2025.

Авторы подчеркивают: мясная промышленность оказывает разрушительное воздействие на окружающую среду, приводит к исчезновению дикой природы, массовому истреблению животных, загрязнению воздуха и воды, а также способствует изменению климата. Кроме того, чрезмерное потребление мяса связано с повышенным риском развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний у людей.

По мнению активистов, все эти негативные эффекты создают серьёзные общественные издержки, подтверждённые многочисленными научными исследованиями. Однако стоимость этих последствий не включена в цену мяса, что, по их словам, приводит к искажённой экономической реальности и поощряет вредные и неустойчивые модели потребления. Это противоречит международным обязательствам Латвии в сферах охраны природы, устойчивого развития и климата.

Бризга также проводит параллель между потреблением мяса и использованием ископаемого топлива: оба процесса наносят вред окружающей среде и углубляют социальное неравенство. Учёные Боннского университета пришли к выводу, что ради сохранения биоразнообразия и стабилизации климата мировое потребление мяса необходимо сократить как минимум на 75%.