«Мы 50 лет молчали»: министр юстиции собирается донести до всего мира вред советской оккупации

В ходе договорённостей с министром юстиции Литвы главная цель заключалась в привлечении внимания Европы к ущербу, нанесённому годами оккупации, в том числе и в контексте Украины. Если удастся провести расчёты, они смогут использоваться и в дальнейшем.

«Мы 50 лет, если можно так выразиться, молчали и этого не делали. Сейчас настал момент, когда мы должны это осуществить», — считает Либиня-Эгнере.

То, каким образом деньги будут востребованы и получены, — вопрос дальнейших обсуждений. На данном этапе важно определить и зафиксировать, какой именно ущерб Латвии нанесла российская оккупация, и донести это до всего мира. Что касается так называемых «выгод», которые СССР якобы принес Латвии — например, построенных зданий, — министр подчёркивает, что всё это будет учтено в расчётах согласно разработанной методологии.

«Россия ни на минуту не прекращала обвинять нас в различных нарушениях прав человека или по другим вопросам. Но мы должны сказать, что просто хотим добиться исторической справедливости. Мы хотим вернуть нашей стране и нашему языку то место, которое им принадлежит в Латвии, и показать последствия оккупации», — заявила министр юстиции.

Как сообщает агентство LETA, страны Балтии продолжат оказывать поддержку Украине в её усилиях по расследованию и документированию международных преступлений, совершаемых Россией сегодня. Об этом говорится в совместном заявлении министров юстиции Латвии и Литвы под названием «Правда и справедливость для жертв оккупации и агрессии».

Министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере и министр юстиции Литвы Римантас Моцкус в заявлении отмечают, что 9 мая в России широко празднуется так называемая «великая победа», однако Латвия и Литва хотят напомнить международному сообществу, насколько несправедливым оказался итог войны для стран Балтии и какими были его долгосрочные негативные последствия.

Разгром нацизма в Европе не означал восстановление независимости Балтийских стран. Советский Союз, провозгласив себя страной-победительницей, удержал территории всех трёх государств Балтии. В заявлении подчёркивается, что до сих пор не было проведено всеобъемлющей международно-правовой оценки последствий этой оккупации. Поэтому особенно важно полностью зафиксировать и подсчитать все убытки, нанесённые странам Балтии режимом советской оккупации.

Министры отмечают, что это моральный долг обеих стран перед всеми, кто пострадал под властью чужого режима. Исторический пример стран Балтии наглядно демонстрирует разрушительные последствия, если нормы международного права игнорируются и независимые народы на долгое время оказываются под контролем тоталитарной имперской власти.

Министры юстиции Латвии и Литвы в очередной раз подтверждают свою решимость совместно выявить, задокументировать и рассчитать ущерб, нанесённый оккупацией.