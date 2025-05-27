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Невиновный провел год в тюрьме из-за совпадения имени? Прокуратура опровергает эту историю

Редакция PRESS 27 мая, 2025 20:36

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В прокуратуре опровергли распространяемую в публичном пространстве информацию о том, что якобы из-за совпадения имени с предполагаемым преступником невиновный человек провёл почти год в тюрьме по обвинению в сексуальном насилии над несовершеннолетней. По словам ведомства, эти сведения не соответствуют действительности.

Как пояснили в прокуратуре, в рамках уголовного дела мужчина обвиняется по статье Уголовного закона за сексуальные действия в отношении лица младше 16 лет. Судебный процесс по делу всё ещё продолжается, и обвинение остаётся в силе. На данном этапе ни один участник дела не признан виновным или оправданным, подчеркнули в ведомстве.

Прокуратура напомнила, что только суд имеет право установить виновность или невиновность лица, и эта процедура строго регламентирована законом.

Что касается мер пресечения, то в марте 2023 года обвиняемому была избрана мера в виде ареста, однако уже в сентябре суд изменил её на более мягкую — надзор полиции, обязательство проживать по определённому адресу и запрет приближаться к определённым лицам.

Между тем в передаче Aizliegtais paņēmiens Латвийского телевидения от 26 мая утверждалось, что мужчина оказался за решёткой из-за совпадения имени с настоящим преступником. В передаче говорилось, что девочка рассказала органам опеки о систематическом сексуальном насилии, после чего в полиции назвала имя обидчика. В результате один из мужчин с таким именем был задержан и заключён под стражу, но впоследствии сама потерпевшая заявила, что это не тот человек, и его освободили.

По версии передачи, настоящий преступник оказался другим человеком с таким же именем.

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