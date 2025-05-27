Сам Макрон тоже сказал, что эта ситуация была шуточной.

В начале видео Эммануэль Макрон стоит на виду камер, в проходе к трапу, лицом к Брижит, которую не видно. Происходит, по всей видимости, обмен какими-то репликами, после которого Брижит толкает мужа в лицо — но не сильно и не резко, то есть, не дает пощечину, а сравнительно медленно.

В первое мгновение президент выглядит опешившим, но тут же берет себя в руки и машет встречающим.

Эммануэль Макрон позже сказал, что это была шутка, и они с женой «дурачились, как мы часто делаем». «Это все ерунда», — сказал Макрон и добавил, что «надо просто успокоиться».

Он добавил, что пользователи социальных сетей в прошлом неправильно истолковывали и другие видео с его участием. Например, когда во время его визита в Украину некоторые увидели, как Макрон якобы убирает со стола пакет с кокаином, в то время как на более крупных кадрах видно, что это была обычная салфетка.

Фейк о «пакете с кокаином» в числе прочих распространяла официальный представитель МИД России Мария Захарова. В понедельник она тоже опубликовала пост об «инциденте» в самолете, в котором в числе прочего заявила: «Мир облетели кадры, на которых Макрон получает хук правой от своей супруги по прилёте президентского борта в Ханой».

Кадры с происшествием также активно показывает российское государственное телевидение.

Анонимные собеседники в окружении президента Франции объяснили французской прессе, что президент с женой «расслабленно дурачились перед началом визита».

Во время визита во Вьетнам Макрон, как сообщает пресса, подписал соглашение о поставке 20 лайнеров Airbus на сумму семь миллиардов евро и еще более 30 соглашений о сотрудничестве в энергетике, применении спутников, производстве вакцин, развитии железных дорог и в других областях.

ФОТО из соцсетей