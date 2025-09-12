Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Только для учителей? Хотят снизить порог пенсионного возраста (1)

© LETA 12 сентября, 2025 10:45

Новости Латвии

Профессиональное выгорание и проблемы со здоровьем нередко являются причиной того, что учителя бросают работу в образовательном учреждении до достижения пенсионного возраста, который сейчас составляет 65 лет. Педагоги предлагают разрешить им добровольно выходить на пенсию с 60 лет со стажем не менее 35 лет.

Это предложение передано в Сейм и, скорее всего, будет рассмотрено в комиссии по образованию, культуре и науке.

Министерство финансов уже сейчас отмечает, что финансирования на это не будет.

На заседании парламентской комиссии по мандатам, этике и заявлениям директор департамента образования Министерства образования и науки (МОН) Рудолф Калванс сослался на данные опросов Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН) о проблемах повседневной работы педагогов и обратил внимание, что возможность выхода на пенсию досрочно или по выслуге лет в этом списке не упоминалась.

Кроме того, в возглавляемой им школе (Сигулдской государственной гимназии) работали педагоги старше 60 лет и делали это качественно, так как у их учеников были "высшие академические достижения".

По мнению Калванса, пенсии по выслуге лет не решат вопрос об удовлетворении требований педагогов.

Эксперт ЛПРОН по вопросам образования Имант Малниекс заявил, что ЛПРОН еще три-четыре года назад предложил разрешить выходить на пенсию по выслуге лет педагогам дошкольного, специального образования и спорта, так как именно они наиболее остро сталкиваются с упомянутыми в инициативе проблемами, но инициатива услышана не была.

Представитель Государственной канцелярии Владислав Весперис напомнил, что сейчас планируется сузить круг получателей пенсий за выслугу лет, сохранив их для тех категорий должностей, где работники сталкиваются с регулярной угрозой здоровью и жизни. Реформируется эта система потому, что она несправедлива по отношению к пенсионерам, которые вынуждены работать значительно дольше и получать в два раза меньшие пенсии, чем пенсии за выслугу лет.

(Diena)

