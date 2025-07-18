Тогда зачем у шведов выкупают? «Тет» и LMT не планируется полностью контролировать государством

Он отметил необходимость привлечения нового частного инвестора, однако правительство считает, что государство должно сохранить контрольный пакет акций. Акции упомянутых компаний также следует вывести на биржу, чтобы латвийские пенсионные фонды имели возможность инвестировать в местные предприятия.

«Это очень хорошие компании, в которые можно вложить деньги латвийских пенсионеров, чтобы они не уходили на ветер, а зарабатывались на месте и помогали предприятиям развиваться», — сказал Валайнис.

Шведская компания "Telia Company" ("Telia") подписала с Латвией, AS "Latvenergo" и VAS "Latvijas Valsts Radio un televizijas centrs" (LVRTC) меморандум о продаже всех своих акций в "Tet" и LMT.

Валайнис положительно оценил подписание меморандума, заявив, что «Telia отреагировала на уровне акционеров и сегодня объявит на бирже о согласии заключить сделку».

Валайнис отметил, что в меморандуме стороны согласовали структуру сделки, порядок оценки компаний, а также сроки.

На вопрос о сумме сделки Валайнис ответил, что в настоящее время и продавец, и покупатель знают стоимость компаний, однако оценка компаний все еще продолжается для определения стоимости, соответствующей рыночной цене.

В то же время Валайнис заявил, что другие варианты в настоящее время не рассматриваются, поскольку другой акционер уже согласился на предложение LVRTC и Latvenergo.

Ранее Валайнис заявлял о намерении искать международного финансового инвестора. Министр экономики заявил, что процесс поиска инвестора уже начался, и, скорее всего, состав рабочей группы, которая возглавит процесс привлечения инвестора, будет утверждён на следующем заседании правительства.

Валайнис, в частности, отметил, что это не те компании, которыми государство может управлять на 100% — в них также должен присутствовать международный инвестор, имеющий опыт ведения подобного бизнеса в международной среде. «Чтобы они могли работать в синергии с латвийским государством и государственными компаниями и направлять эту компанию в нужное русло развития, чтобы она стала крупнейшей технологической компанией в странах Балтии», — сказал Валайнис.

В то же время в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения в пятницу Валайнис заявил, что ясность относительно стратегического инвестора должна быть в этом году.

Он отметил, что работа по поиску инвестора уже ведется и «интерес к этой сделке достаточно высок».

«Мы совершенно уверены, что сможем в кратчайшие сроки подготовить предложения в рамках открытого и прозрачного процесса, которые правительство затем сможет рассмотреть более подробно», — заявил Валайнис.

Уже сообщалось, что Telia подписала меморандум о взаимопонимании с Латвией, Latvenergo и LVRTC о продаже всех своих акций в Tet и LMT.

В заявлении Telia на сайте компании говорится, что стороны намерены подписать окончательное соглашение к концу 2025 года, а завершение сделки ожидается в первой половине 2026 года.

«Мы рады прийти к общему мнению о наилучшем пути развития этих крупных латвийских компаний. Мы договорились о реализации запланированной сделки, в рамках которой наше предложение о продаже акций отражает реальную рыночную стоимость Tet и LMT. Сложная структура собственности Tet и LMT замедлила создание стоимости. Поэтому этот Меморандум о взаимопонимании является поворотным моментом как для нас, так и для Tet и LMT, которые теперь получат возможность продолжить своё развитие в рамках новой модели собственности, что, в свою очередь, принесёт пользу их клиентам и всем заинтересованным сторонам», — заявил Патрик Хофбауэр, президент и генеральный директор Telia.

В пятницу в 12:00 в здании Latvenergo также состоится пресс-конференция, на которой будет представлена информация о подписании меморандума о взаимопонимании между Latvenergo, LVRTC и Telia.

Также сообщалось, что до сих пор переговоры с Telia относительно будущего LMT и Tet вели представители Министерства экономики, однако теперь Latvenergo и LVRTC, которые полностью принадлежат государству, получили полномочия сделать предложение о покупке акций.

Ранее неофициальные данные предполагали, что стоимость сделки может составить от нескольких сотен миллионов до полумиллиарда евро.

В ходе переговоров между латвийским государством и Telia ранее обсуждалось несколько возможных вариантов — от объединения Tet и LMT до сохранения текущей ситуации. Также рассматривалась возможность покупки обеих компаний у Telia полностью или частично, а также разделение некоторых активов.

Когда-то была создана сложная схема управления Tet и LMT, но два акционера — государство Латвия и Telia — до сих пор не смогли договориться об изменениях.

Государству в лице ООО «Publisko aktu valdžiadājs «Possessor»» («Владелец») принадлежит 51% акций «Tet», а дочерней компании «Telia» «Tilts Communications» — 49% акций «Tet». В свою очередь, «Telia» и её дочерней компании «Sonera Holding» владеют 49% капитала LMT, 28% — латвийскому государству в лице LVRTC и «Possessor» (5%), а ещё 23% акций LMT принадлежат «Tet».

Теоретически это означает, что благодаря Tet доля Telia в капитале LMT составляет 60,3%, а доля латвийского государства — 39,7%. Однако на практике этого не происходит, и государство фактически также имеет решающий контроль над LMT, владея контрольным пакетом акций Tet. В то же время это замедлило принятие ряда стратегических решений, требующих единогласного принятия.

Telia изначально предлагала сценарий, в котором два основных акционера — государство и Telia — будут владеть по 50% акций LMT, ранее приобретённой телекоммуникационным бизнесом Tet. Впоследствии предполагалось провести первичное публичное размещение акций (IPO) и разместить на бирже 20% или более акций LMT. В ходе публичного размещения оба акционера продадут часть своих акций.

Чиновники официально не прокомментировали предложение, но отвергли возможность того, что государство может продать свои акции.

Ранее LVRTC выражала готовность финансово участвовать в покупке Tet или её активов – инфраструктуры оптических сетей. Этот вариант также поддержал президент LMT Юрис Бинде, указав, что LMT, в свою очередь, может приобрести клиентский портфель Tet. В то же время председатель правления Tet Улдис Татарчукс ранее заявлял о возможности приобретения акций LMT компанией Tet.

Ранее неофициально сообщалось, что одной из компаний, через которые могла бы состояться эта сделка, могла бы стать Latvenergo, поскольку правительство не было готово вкладывать средства госбюджета в выкуп LMT и Tet.