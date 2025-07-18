Рижские школы на пределе: будут ли открыты новые 10-е классы?

Кирсис отметил, что городские власти ещё будут оценивать необходимость этого шага, так как, по текущим оценкам, у выпускников 9-х классов ещё есть возможность найти место в существующих школах.

В целом в этом году в Риге 9-й класс окончили 6183 ученика, тогда как заявления на поступление в среднюю школу подали примерно 5200 человек.

В рижских средних школах было запланировано принять 4400 учеников. Ещё 3240 мест доступны в школах, подведомственных Министерству образования и науки и Министерству культуры. Таким образом, всего в учреждениях среднего образования доступно около 7600 мест, подчёркивает руководство Риги.

По словам Кирсиса, открытие новых классов будет зависеть от реального спроса, который определится после принятия окончательных решений о зачислении конкретных детей в конкретные учебные заведения.

Политик "Нового Единства" напомнил о государственной стратегии, согласно которой половина выпускников основной школы должна продолжить обучение в профессиональных школах, включая музыкальные и художественные школы, а половина — в средних школах. Сейчас в Риге на места в средних школах претендуют около 70% выпускников основной школы.

Кирсис отметил, что приём учеников в средние и профессиональные школы проходит в разное время, из-за чего возникает повышенный спрос на места в средних школах, поскольку ученики могут подавать заявления сразу в оба типа школ.

Вице-мэр уверен, что все рижские дети найдут свою школу к началу учебного года. Однако, чтобы сделать процесс поступления более прозрачным и сократить время неопределённости, Рижская дума планирует с 2026/2027 учебного года усовершенствовать систему подачи заявлений в средние школы.

Родители смогут подавать заявления электронно, указывая желаемые школы по степени приоритета. По этим заявлениям все ученики в один день получат информацию о том, в какую школу они зачислены. После этого можно будет заполнить свободные места там, где они останутся.

С 2027 года планируется создать единую систему подачи заявлений и в профессиональные, и в музыкальные школы, чтобы "предотвратить искусственное образование очередей".

Кирсис добавил, что будет следить за тем, чтобы не возникла ситуация, в которой какой-либо ребёнок остался бы без возможности получить среднее образование. Такие дети будут отслеживаться отдельно, и для них будут искать индивидуальные решения.

Как уже сообщалось, в новом учебном году в Риге планировалось открыть 158 классов, обеспечив 4400 мест в 55 школах, в том числе в шести государственных гимназиях. В школы Рижской думы было подано 5279 заявлений на обучение в 10-м классе.

В целом по этим 5279 ученикам поступило 39 951 заявление на поступление в средние школы, то есть в среднем каждый ребёнок претендует на места в 7,5 школах.