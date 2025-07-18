Он сделал акцент на том, что изъятие оружия происходит в тот момент, когда новая организация патриотов «Ультрас» высказывает угрозы жизни политика и жизни его семьи. «Оставить меня без оружия — это, конечно, особое решение. Я надеюсь, что ребята будут заботиться о пистолете и хранить его, как положено. Я абсолютно уверен, я ещё вернусь за ним», — говорит политик.

«Мы будем продолжать бороться за правду, за справедливость, за права людей в этой стране жить достойно и не бояться. Работаем!» — резюмировал сложившуюся ситуацию лидер «Стабильности!».