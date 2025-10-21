То закроют, то откроют: службу неотложки опять реформируют

В то же время, по словам министра, те должности специалистов, которые в малых больницах сейчас существуют лишь "на бумаге", нужно упразднить, чтобы не вводить пациентов в заблуждение.

"Иногда пациенты пишут в соцсетях, что они были в конкретной больнице, но не смогли получить услугу, когда она им была нужна", - сказал глава Минздрава, комментируя проблему, когда ставки врачей заполнены лишь формально.

Он подчеркнул, что не должно быть ситуации, когда у пациента создается впечатление о доступности услуги, но фактически ее получить невозможно. Однако главное, по словам министра, чтобы в каждой больнице была доступна неотложная медицинская помощь.

Как сообщалось, в октябре Минздрав планирует передать на общественное обсуждение план изменений в сети больниц.

Как сообщила на заседании комитета по вопросам здравоохранения и социальным вопросам Латвийского союза самоуправлений директор департамента здравоохранения Минздрава Санита Янка, министерство не планирует закрывать какую-либо из больниц, но анализирует, какие обязательные профили лечения сможет обеспечить каждая больница, в том числе пересматривается сеть отделений неотложной помощи и приемных отделений, а также профили стационарных услуг.

Также оцениваются возможные модели сотрудничества между больницами и пересматривается модель финансирования.

