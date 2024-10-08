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«Теперь я понимаю, почему в лесах столько мусора»: депутат сдал биотходы в Гетлини и впечатлился ценой услуги

Редакция PRESS 8 октября, 2024 11:45

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TV24

Депутат Сейма от "Объединенного списка" Андрис Кулбергс на своей странице в Твиттере пожаловался на латвийские цены.

Депутата возмутила стоимость вывоза биомусора - веток и листьев с его участка. 

"Теперь я понимаю, почему рижские леса завалены мусором! В Риге вывоз БИОЛОГИЧЕСКИХ отходов (веток, корней, листьев) обошелся мне в 102 евро!!! В Риге, где проживает около ~40% населения Латвии, фактически нет пунктов сбора БИО-отходов...., ближайший находится в Саласпилсе. Как долго Рига будет продолжать отставать от развитых городов Европы?", - написал Кулбергс в Твиттере/X.

Депутат отправился на свалку в Гетлини, чтобы сдать органический мусор туда. На месте выяснилось, что привезенный объем веток малины и других растений весел 580 кг, за что и пришлось отдать 120 евро.

"120 евро доплатить за производство щепы, которую потом еще продадут", - удивляются люди.

В комментариях многие отметили, что ветки можно бесплатно сдать на переработку. Однако они должны быть чистыми - без земли и сырых листьев, то есть их нужно перед выбрасыванием еще подготовить.

"В Елгаве было 2 площадки, куда этот вид мусора можно было сдать бесплатно. При условии, что вы задекларированы в Елгаве, или в техпаспорте вашей машины прописан елгавский адрес.
В день можно передавать до 4 мешков. @RigaDome учитесь!!!", - рассказали латвийцы.

А в целом, по мнению народа, пункты приема биомусора должны существовать в каждом секторе частных домов. Но так как таких пунктов нет, люди предпочитают сжигать ветки и листья прямо на своих участках - так дешевле, чем вывозить, пусть даже на переработку. А еще можно взять в аренду за 20 евро измеличитель, и произвести свой компост, который потом можно будет использовать в хозяйстве.

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