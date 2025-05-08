Теперь снесут? В подвале нового корпуса больницы Страдыня обнаружена плесень: и никто не виноват

Напомним, что сроки строительства второй очереди корпуса А на улице Пилсоню, 13, в Риге значительно затянулись, после чего больница Страдыня решила расторгнуть договор с подрядчиком — компанией SIA “Velve”. Последняя обжаловала это решение, считая его незаконным, и указала, что задержки были вызваны ошибками и недостатками в проектной документации, которую разработала сама больница.

Ситуация обострилась в ноябре 2023 года, когда больница объявила, что в подвале корпуса A2 обнаружена плесень. Несмотря на то, что подрядчик за собственный счёт демонтировал поражённые плесенью поверхности, провёл дезинфекцию и представил заключения независимых экспертов об эффективности предпринятых мер, больница решила расторгнуть договор — видимо, уверенная в том, что сможет справиться лучше.

Больница Страдыня официально приняла объект 21 февраля прошлого года.

Это долгая и захватывающая история с предысторией, но важнее не то, что произошло раньше, а почему возникла плесень и как от неё избавиться.

Подрядчик не виноват

Специалисты немецкой компании «Alfons Preisinger Sachverständigenbüro» подготовили заключение, целью которого было установить уровень плесени и микробиологического загрязнения в подвале здания. Главные выводы позволили проанализировать, увеличилось ли содержание плесени после передачи здания больнице, появилась ли плесень во время строительства (то есть по вине подрядчика) или уже после приёма объекта — в результате ненадлежащей эксплуатации.

Основные моменты отчёта: в здании нет отопления, и, возможно, вентиляция работает с перебоями. Это указывает на плохое управление микроклиматом, то есть часть причин появления плесени кроется в эксплуатации объекта.

Для роста плесени необходимы определённые условия. Ключевой фактор — влага, которой в помещениях слишком много. Плесень также питается такими веществами, как содержащие целлюлозу материалы — обои, гипсокартон и т.п.

Дополнительные факторы — температура, кислород и уровень pH, хотя последние играют второстепенную роль. Рост микроорганизмов напрямую зависит от влажности. Эксперты приходят к выводу, что плесень будет продолжать развиваться, если не провести работы по санации.

Хотя в заключении экспертов не указано точно, когда появилась плесень, ясно сказано, что здание не отапливается и, вероятно, неправильно вентилируется. Главный фактор роста микроорганизмов — влага, которая, скорее всего, появилась после ввода здания в эксплуатацию, то есть уже в процессе эксплуатации. Это позволяет обоснованно предположить, что плесень возникла не по вине строителей, а в результате неправильного или недостаточного обслуживания после передачи объекта. Заключение экспертов датировано 15 ноября 2024 года.

Нужно срочно действовать!

Объект не отапливался и не вентилировался должным образом уже две зимы. Немецкие эксперты подчёркивают срочность проведения работ по санации:

«Настоятельно рекомендуется как можно скорее начать работы по санации. Для этого необходимо разработать комплексную концепцию санации. Работы могут выполнять только те компании, которые имеют квалифицированный персонал, необходимое оборудование и достаточный опыт в устранении подобных повреждений.

Во время обследования и отбора проб для заключения эксперты зафиксировали повышенное микробиологическое загрязнение во всех помещениях проекта в виде плесени и бактерий. В настоящий момент здание не отапливается, и невозможно допустить, что вентиляция работает постоянно.

Как только спорам микроорганизмов становится доступна влага и создаются подходящие условия, начинается их развитие, за которым следует рост и, в большинстве случаев, размножение. Затем грибы образуют нитевидную сеть клеток.

Для роста важны не только влага, но и питательные вещества, такие как продукты, содержащие целлюлозу, — обои, клей, ДСП и гипсокартон.

Как только эти материалы получают достаточную влагу, часто появляется видимое микробиологическое загрязнение, поскольку такие материалы имеют высокую плотность биомассы.

В целом можно заключить, что в здании постоянно обеспечены подходящие условия для роста — температура, кислород, питательные вещества и pH. Ключевой фактор, определяющий возможность роста микроорганизмов (в частности плесени и бактерий), — это влага.

Поэтому можно предположить, что существующая плесень и бактерии будут продолжать размножаться, и возникшие повреждения будут увеличиваться», — предупреждает бюро экспертов Альфонса Прейсингера.

Пока все бездействуют, плесень живёт своей жизнью

Проходя мимо больницы Страдыня, можно представить, как плесень разъедает здание, а по воздуху летают токсичные грибковые споры — такова картина, возникающая в воображении после знакомства с немецким экспертным заключением. Однако важно, что в проблеме с плесенью не виноваты ни строители из SIA “Velve”, с которыми был расторгнут договор, ни следующие подрядчики. Теоретически можно обвинить руководство больницы Страдыня, но и оно — «виновато без вины». Врачи знают, как лечить пациентов, но не обязаны и не всегда умеют обращаться с новыми корпусами — как их отапливать и вентилировать, чтобы там не возникали биологические загрязнения.

Из-за риска потерять финансирование ЕС осенью 2023 года был распущен прежний наблюдательный совет больницы и назначен новый временный. Но чиновники, финансисты и кризисные менеджеры, сменившие врачей, вряд ли разбираются в эксплуатации строящихся объектов. Свою невиновность может провозгласить и Министерство здравоохранения с министром Хосамом Абу Мери, который несёт политическую ответственность, но вряд ли знает, что происходит в подвале новостройки. Виновата абстрактная «бесхозяйственность» и отсутствие конкретного ответственного владельца.

Конкурс, который завершится когда-нибудь

Плесень продолжает вредить, что подтверждают и эксперты. 25 января 2024 года больница Страдыня объявила конкурс на завершение строительства нового корпуса, затем продлила срок подачи заявок, а 2 апреля конкурс был отменён. Заказчик не смог ответить участникам, идёт ли речь о строительстве здания или его сносе. Эти вопросы помогли прояснить цели закупки, и теперь заказ будет оформлен как закупка на демонтаж поврежденных строительных объемов, удаление плесени и завершение строительных работ...