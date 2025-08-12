Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Тело погибшего трамвай протащил несколько остановок: страшное ДТП в Риге (1)

Редакция PRESS 12 августа, 2025 12:46

Выбор редакции 1 комментариев

В минувшие выходные в Риге на трамвайных путях погиб молодой человек в возрасте около 23 лет. Трагедия случилась в таком месте, где нет ни регулируемого перекрёстка, ни пешеходного перехода. Мужчина попал под движущийся трамвай, который протащил его тело несколько остановок, сообщает страшные подробности телепрограмма "Дегпункта".

В ночь на субботу было приостановлено движение трамвая в направлении Межапарка. Также было ограничено движение других транспортных средств, поэтому даже жители близлежащих районов столкнулись с задержками в пути домой.

Скорее всего, пешеход попал под трамвай в направлении дома 62 по улице Миера. Трамвай протащил его тело до дома 86. На асфальте до сих пор видны следы крови, указывающие на место, где оставалось тело.

Трамвай сбил мужчину ещё до остановки «Улица Менесс». На километровом участке трамвай остановился на двух остановках, и лишь перед третьей стало ясно, что под трамвай попал человек - автоматика показала техническую неисправность. 

«По предварительным данным, человека сбил трамвай, двигавшийся по прямому участку дороги, где нет пешеходного перехода или другого регулируемого перекрёстка. Надо признать, что авария действительно трагическая, поэтому наш водитель трамвая и другие участники происшествия в данный момент также испытывают эмоциональное и психологическое напряжение», — комментирует Байба Барташевича-Фелдмане, представительница «Rīgas satiksme».

Для живущих поблизости людей эта ночь выдалась беспокойной, поскольку оценка инцидента длилась несколько часов.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Комментарии (1) 155 реакций
Комментарии (1) 155 реакций
Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО) (1)

Важно 14:53

Важно 1 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

Важно 14:00

Важно 1 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

Важно 13:45

Важно 1 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 1 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 1 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Важно 12:54

Важно 1 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

Важно 12:35

Важно 1 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

