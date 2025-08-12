В ночь на субботу было приостановлено движение трамвая в направлении Межапарка. Также было ограничено движение других транспортных средств, поэтому даже жители близлежащих районов столкнулись с задержками в пути домой.

Скорее всего, пешеход попал под трамвай в направлении дома 62 по улице Миера. Трамвай протащил его тело до дома 86. На асфальте до сих пор видны следы крови, указывающие на место, где оставалось тело.

Трамвай сбил мужчину ещё до остановки «Улица Менесс». На километровом участке трамвай остановился на двух остановках, и лишь перед третьей стало ясно, что под трамвай попал человек - автоматика показала техническую неисправность.

«По предварительным данным, человека сбил трамвай, двигавшийся по прямому участку дороги, где нет пешеходного перехода или другого регулируемого перекрёстка. Надо признать, что авария действительно трагическая, поэтому наш водитель трамвая и другие участники происшествия в данный момент также испытывают эмоциональное и психологическое напряжение», — комментирует Байба Барташевича-Фелдмане, представительница «Rīgas satiksme».

Для живущих поблизости людей эта ночь выдалась беспокойной, поскольку оценка инцидента длилась несколько часов.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело.