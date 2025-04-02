Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 22. Апреля Завтра: Armanda, Armands
Доступность

Тело четвертого солдата найдено недалеко от Пабраде: командирование вооруженных сил США

© Lsm.lv 2 апреля, 2025 10:23

Выбор редакции 0 комментариев

Тело четвертого американского военнослужащего было найдено сегодня недалеко от Пабраде, сообщает Европейское и Африканское командирование вооруженных сил США. «Прежде всего, мы выражаем соболезнования близким наших солдат», — сказал генерал Кристофер Донахью, командующий армией США в Европе и Африке.

«Я не могу не сказать о поддержке, которую нам оказали наши литовские союзники. Мы опирались на них, и они, наряду с нашими польскими и эстонскими союзниками, а также нашими моряками, летчиками и экспертами из Инженерного корпуса, помогли нам найти и вернуть домой наших солдат. Это трагическое событие, но оно еще раз подтверждает, что значит иметь союзников и друзей».

Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Гинтаутас Палуцкас во вторник выразили соболезнования в связи с гибелью четвертого солдата США, найденного мертвым в болоте на полигоне Пабраде.

«Я выражаю искренние соболезнования Соединенным Штатам Америки и всему их народу, а также родным и сослуживцам солдата. Мы неустанно проводили поисковую операцию, чувствуя большую ответственность перед нашими американскими друзьями, которые являются нашими верными союзниками», — подчеркнул Науседа.

Он поблагодарил службы и союзников, которые проводили операцию по поиску солдата в крайне сложных условиях, которые работали не покладая рук, чтобы американский солдат, проходивший учения в нашей стране, был наконец найден.

Премьер Палуцкас выразил соболезнования от себя лично и от всего правительства.

«Мысленно мы с близкими, братьями и сестрами по оружию погибших военнослужащих США, и мы глубоко ценим их службу на благо безопасности и мира нашего региона. Эта утрата — наша общая боль», — сказал он.

Глава правительства также поблагодарил «за сутки искренней помощи и сосредоточенности в ходе поисково-спасательной операции».

Соболезнования выразило и руководство системы обороны Литвы.

Как сообщалось ранее, 25 марта во время учений на полигоне Пабраде недалеко от границы с Беларусью пропали четыре солдата из США, передвигавшиеся на ремонтно-эвакуационном транспорте M88. LRT со ссылкой на источники сообщал о возможной их гибели, а позже и генсек НАТО Марк Рютте сказал о смерти военных. Вчера армия США подтвердила смерть трех военнослужащих.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 67 реакций
Комментарии (0) 67 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Мы больше не потерпим!» Жители Латвии восстали против строительства ветропарков

Важно 20:50

Важно 0 комментариев

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Читать
Загрузка

Прорусская, разношерстная и нынешняя: какие коалиции возможны после выборов в Рижскую думу

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 0 комментариев

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Читать

Завтра США предложат Украине и Европе признать Крым российским: The Washington Post

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

Читать

«Какого черта я снова буду платить, если нам говорят, что airBaltic процветает?» Крик души налогоплательщика

Латышские СМИ 20:34

Латышские СМИ 0 комментариев

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Читать

«Что он там, детский сад собирается открывать?» У соседа Кариньша возникли нехорошие подозрения

Важно 20:18

Важно 0 комментариев

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

Читать

Киберпанк по-латвийски: ученые предлагают изготавливать импланты для костей из дерева

Наука и технологии 20:15

Наука и технологии 0 комментариев

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Читать

Орущий мужик с голым писюном: легендарный фасад в Риге «украсила» сомнительная статуя (ФОТО)

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Читать