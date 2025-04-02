Тело четвертого солдата найдено недалеко от Пабраде: командирование вооруженных сил США

«Я не могу не сказать о поддержке, которую нам оказали наши литовские союзники. Мы опирались на них, и они, наряду с нашими польскими и эстонскими союзниками, а также нашими моряками, летчиками и экспертами из Инженерного корпуса, помогли нам найти и вернуть домой наших солдат. Это трагическое событие, но оно еще раз подтверждает, что значит иметь союзников и друзей».

Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Гинтаутас Палуцкас во вторник выразили соболезнования в связи с гибелью четвертого солдата США, найденного мертвым в болоте на полигоне Пабраде.

«Я выражаю искренние соболезнования Соединенным Штатам Америки и всему их народу, а также родным и сослуживцам солдата. Мы неустанно проводили поисковую операцию, чувствуя большую ответственность перед нашими американскими друзьями, которые являются нашими верными союзниками», — подчеркнул Науседа.

Он поблагодарил службы и союзников, которые проводили операцию по поиску солдата в крайне сложных условиях, которые работали не покладая рук, чтобы американский солдат, проходивший учения в нашей стране, был наконец найден.

Премьер Палуцкас выразил соболезнования от себя лично и от всего правительства.

«Мысленно мы с близкими, братьями и сестрами по оружию погибших военнослужащих США, и мы глубоко ценим их службу на благо безопасности и мира нашего региона. Эта утрата — наша общая боль», — сказал он.

Глава правительства также поблагодарил «за сутки искренней помощи и сосредоточенности в ходе поисково-спасательной операции».

Соболезнования выразило и руководство системы обороны Литвы.

Как сообщалось ранее, 25 марта во время учений на полигоне Пабраде недалеко от границы с Беларусью пропали четыре солдата из США, передвигавшиеся на ремонтно-эвакуационном транспорте M88. LRT со ссылкой на источники сообщал о возможной их гибели, а позже и генсек НАТО Марк Рютте сказал о смерти военных. Вчера армия США подтвердила смерть трех военнослужащих.