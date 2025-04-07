Telegraph: В водах Британии обнаружены шпионские датчики РФ

Власти Великобритании полагают, что Россия использовала датчики для шпионажа за британскими атомными подводными лодками. Они были обнаружены Военно-морскими силами королевства после того, как несколько из них были выброшены на берег, написала в воскресенье, 6 апреля, газета The Telegraph. Находку рассматривают как потенциальную угрозу национальной безопасности, отмечают в материале.

О ситуации не сообщали публично, однако ранее в издании The Sunday Times сообщалось, что Москва пыталась собрать разведданные о четырех британских подводных лодках Vanguard, оснащенных ядерными ракетами. По меньшей мере одна из них постоянно находится в море в рамках непрерывных мероприятий Британии по сдерживанию внешних угроз, следует из публикации.

Как отмечает The Telegraph, Москва располагает флотом специализированных подлодок, которые, по сведению разведки в Лондоне, имеют лучшее оснащение, чем субмарины Великобритании и ее союзников по НАТО - "как с точки зрения ведения боевых действий на морском дне, так и шпионажа".