Там ответственности не понёс — перешел в Госканцелярию «на электрозарядные станции»: расследование

Как сообщалось, проверка Министерства сельского хозяйства сети зарядных станций для электромобилей стоимостью 3,1 млн евро, которую Государственная счетная палата в прошлом году признала пустой тратой государственных средств, а генеральный аудитор Эдгарс Корчагинс назвал «одним из самых нерациональных проектов», когда-либо наблюдавшихся в ходе проверок, завершилась без наказания виновных. Проект был запущен в то время, когда министерство возглавлял представитель Национального объединения Каспарс Герхардс, но единственным претендентом на участие в конкурсе была компания, принадлежащая сестре его члена партии Рихардса Колса.

Несмотря на то, что в ходе служебной проверки были выявлены нарушения, ни один должностной сотрудник министерства не был наказан, поскольку для большинства из них истек установленный законом срок давности привлечения к дисциплинарной ответственности, а двое сотрудников, которые могли быть привлечены к ответственности, уволились сразу после начала проверки.

Один из ответственных лиц — заместитель директора административного департамента Хельмутс Дундурс — впоследствии нашел работу в Государственной канцелярии, которую сейчас возглавляет Райвис Кронбергс, бывший государственный секретарь Министерства сельского хозяйства. Министерство вообще не оценивало ответственность Кронбергса в закупках, поскольку он больше там не работает с тех пор, как в августе возглавил Государственную канцелярию.

Стало известно, что Дундурс, проработавший в Министерстве сельского хозяйства более 20 лет, в декабре приступил к работе в Государственной канцелярии. Кронбергс объясняет, что знал о его уходе из министерства и предложил ему работу. «Была вакансия, и мы долго не могли найти специалиста по закупкам», — рассказывает Кронбергс. Теперь Дундурс написал заявление об увольнении «по личным причинам». Дундурс подтверждает, что уйдет с работы, поскольку устал.

Дундерс не согласен с выводами служебного расследования о том, что он и еще один сотрудник Административного департамента несут ответственность за закупку. Дандурс не отрицает, что «участвовал в наблюдении за процессом», но у него была лишь косвенная информация о многом и не было возможности на что-либо повлиять, поскольку «решения уже были приняты где-то в другом месте». Подробности он не комментирует. «У меня нет никаких доказательств на руках, поэтому я не могу ничего комментировать. Сложившаяся ситуация просто отвратительна», — говорит Дандурс.

Государственная контрольно-ревизионная палата не согласна с результатами проверки министерства, в том числе с решением не оценивать ответственность Кронбергса, и поэтому призвала премьер-министра Эвику Силиню сделать это. Она запросила у Кронбергса и дополнительную информацию, но решение пока не известно.