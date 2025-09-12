«Такого бардака не видела ещё Латгалия!» Элксниньш критикует министра обороны

И вот почему! Нет чёткого и последовательного плана. Все действия - фикция. По-прежнему, тотальное отсутствие нормальной коммуникации между всеми ведомствами, которые должны заниматься безопасностью. Плюс отсутствие нормальной коммуникации с местными самоуправлениями, и, как следствие, с местными жителями, предпринимателями, владельцами сельхоз- и лесных угодий.

Складывается впечатление, что для ряда чиновников из Центра, Латгалия - это всего лишь контур на карте. Эдакая "картинка-разукрашка", где можно забавно рисовать кружочки и квадратики, плюс минус два-три сантиметра. Но это же не просто картинка! Это территории, где живут, работают, планируют свою жизнь и будущее реальные люди. И два-три сантиметра "на картинке" - это десятки километров латвийской (!) земли, с лесами, полями, и главное - людьми. У которых, от этих небрежных росчерков на карте, радикально поменяется жизнь.

Так нельзя. Нельзя рисовать на карте, не чувствуя, не понимая, не желая понимать, а что чувствуют и как будут жить в итоге жители Латгалии. А часть чиновников, имеющих право рисовать на картах, к сожалению, не имеют даже смелости лично приехать в Латгалию и встретиться с теми, чьи судьбы они меняют своей "работой".

На ограничение ветряков - ОДНА карта, на ограничение мобильности в 30 километрах от границы - ДРУГАЯ, на ограничения воздушного пространства в размере 50 километров - ТРЕТЬЯ и та с пофигизмом сантиметр «туда-сюда»! Бред и стыдно!"