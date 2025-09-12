Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Такого бардака не видела ещё Латгалия!» Элксниньш критикует министра обороны

Редакция PRESS 12 сентября, 2025 08:35

"Видел много министров обороны, но такого БАРДАКА не видела еще Латгалия! Особенно в играх с картой Латгалии и территориями Латгальских самоуправлений! - написал на своей странице ФБ мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш. 

И вот почему! Нет чёткого и последовательного плана. Все действия - фикция. По-прежнему, тотальное отсутствие нормальной коммуникации между всеми ведомствами, которые должны заниматься безопасностью. Плюс отсутствие нормальной коммуникации с местными самоуправлениями, и, как следствие, с местными жителями, предпринимателями, владельцами сельхоз- и лесных угодий.

Складывается впечатление, что для ряда чиновников из Центра, Латгалия - это всего лишь контур на карте. Эдакая "картинка-разукрашка", где можно забавно рисовать кружочки и квадратики, плюс минус два-три сантиметра. Но это же не просто картинка! Это территории, где живут, работают, планируют свою жизнь и будущее реальные люди. И два-три сантиметра "на картинке" - это десятки километров латвийской (!) земли, с лесами, полями, и главное - людьми. У которых, от этих небрежных росчерков на карте, радикально поменяется жизнь.

Так нельзя. Нельзя рисовать на карте, не чувствуя, не понимая, не желая понимать, а что чувствуют и как будут жить в итоге жители Латгалии. А часть чиновников, имеющих право рисовать на картах, к сожалению, не имеют даже смелости лично приехать в Латгалию и встретиться с теми, чьи судьбы они меняют своей "работой".

На ограничение ветряков - ОДНА карта, на ограничение мобильности в 30 километрах от границы - ДРУГАЯ, на ограничения воздушного пространства в размере 50 километров - ТРЕТЬЯ и та с пофигизмом сантиметр «туда-сюда»! Бред и стыдно!"

Обновлено: 00:25 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Пациентка показала шокирующие фото операционной в Риге
Bitnews.lv 7 часов назад
Будет ли «Запад-2025» прикрытием для инфовойны против Балтии?
Bitnews.lv 8 часов назад
Суббота в Латвии: солнце сквозь дождевые облака
Bitnews.lv 8 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: Айнар Шлесерс и паром — история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Sfera.lv 9 часов назад
Конгресс США сохранил финансирование обороны Балтии
Bitnews.lv 9 часов назад
Литва: семь новых направлений Wizzair
Sfera.lv 12 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

