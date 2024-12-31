«Такая работа не может быть эффективной»: политолог назвал худшее решение правительства в 2024 году

Он подчеркнул, что речь идет о процессе формирования бюджета на следующий год, потому что у правительства не было реального и серьезного плана по мерам экономии. Это означало бы сокращение государственных расходов, бюрократии, но этого невозможно достичь, потому что в стране слишком много бюрократов, и им нужно что-то делать.

Политолог отметил, что эти вещи взаимосвязаны. По мнению Раевского, реальное отсутствие реализации политики экономии было главной ошибкой этого года. Он упомянул, что премьер-министр Эвика Силиня (JV) многому "училась" у бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, но ей следовало больше учиться у комиссара Европейской комиссии по экономике Валдиса Домбровскиса (JV).



«Единственный раз, когда происходило серьезное сокращение бюрократии и бюрократии, был во времена первого правительства Домбровскиса. Премьер-министр не использовала этот опыт, хотя комиссар ЕС мог бы быть хорошим советником, чтобы это реализовать и дать стране огромный стимул развиваться в правильном направлении, что привело бы к росту. К сожалению, такого предложения не было, и это огромная ошибка», — отметил политолог.

Когда его спросили, что могло бы послужить причиной для такого выбора, Раевский отметил, что это, возможно, связано с нежеланием затронуть свою избирательную базу, которая в случае партии «Новое единство» состоит из людей, зависимых от государства. По его мнению, когда человек начинает заниматься предпринимательством или работает в частном бизнесе, меняется также восприятие государства, общества и происходящего вокруг.

«Например, пандемия COVID-19 во второй половине 2021 года, и мы до сих пор говорим о удаленной работе в государственном управлении. Такая работа не может быть эффективной, и об этом говорят многие. Эффективность работы существенно снижается из-за невозможности заставить людей вернуться к очному режиму», — объяснил политолог.

Оглядываясь на 2024 год, Раевский отметил, что управление проектом железной дороги «Rail Baltica», включая сокрытие и откладывание решения проблем, не вызывает удивления. По его мнению, «Rail Baltica» — не единственный проект, управление которым происходит таким образом, но это может быть один из самых дорогих.

По словам политолога, законы не используются полноценно для установления ответственности не только за преднамеренные неправильные действия, но и за бездействие. Раевский подчеркнул, что «в настоящее время, если хочешь выжить в государственной системе, лучше ничего не делать, потому что бездействие обеспечивает стабильность».

Когда его спросили, снизилась ли проактивность премьер-министра за последний год, политолог согласился, что активность Силини уменьшилась, и это заметно. Он рассказал, что это может быть связано с усталостью, так как правительство застряло в проекте «Rail Baltica».

«Проект железной дороги поглощает это правительство. Проблемы и неспособность принимать решения высасывают жизненную силу из правительства. Кроме того, премьер-министр должна быть аккуратной и искать общие решения в ситуациях, где их невозможно найти, но это нужно делать, иначе правительство развалится. Это не в интересах премьер-министра», — отметил Раевский.

Он продолжил, подчеркнув, что ситуация нервная, напряжение велико, потому что если не удается выполнить одну задачу, задерживаются и другие, например, с бюджетом на 2025 год было трудно, в результате чего сдвигаются и поиски следующего президента Банка Латвии.

Говоря о том, выглядел ли президент Эдгар Ринкевич в этом году более проактивным в своих решениях и действиях, чем премьер-министр, Раевский отметил, что президент выглядит намного более активным, чем правительство в целом. По мнению политолога, Ринкевич сделал свою институцию в некотором роде машиной — решения должны приниматься, и нужно двигаться вперед.

«Правительство — это машина для принятия решений. Это работа политиков. Президент должен принимать меньше решений, но Ринкевич взял на себя мандат, гораздо больше, чем предыдущий президент Эгилс Левитс. Ринкевич показывает пример, что решения нужно принимать. Если бы он подошел к назначению командира Национальных вооруженных сил (NBS) так, как правящая коалиция с будущим президентом Latvijas Banka, у нас бы не было и командующего», — сказал Раевский.