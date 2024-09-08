Члены правления LSM будут получать оклад в размере 9200 евро в месяц, а председатель - 10 тысяч 100 евро.

Это вызвало сильное недоумение среди общественности. Даже президент Эдгар Ринкевич в беседе с "Неаткаригой" признал: "Не хочу показаться завистливым, но зарплаты у членов правления нового общественного СМИ не являются адекватными".

Тем временем СОЭСМИ заявил, что не будет пересматривать ни состав членов правления будущего единого VSIA Latvijas sabiedriskais medijs (LSM), ни размер их окладов.

Масла в огонь своими высказываниями на Delfi.lv подлила член правления профсоюза ЛТВ Даце Кокле.

"В первый момент при виде цифр слегка дыхание отшибло. [...] Когда успокоишься, сделаешь вдох, то, в отличие от президента, у меня эти цифры не вызывают зависти. Чтобы мы заполучили кого-то взрослого, кто придет туда работать, а не каких-то детсадовских воспитателей среднего уровня, такая цифра нужна. Чтобы мы получили приличного, классного, современного медийного руководителя, с опытом, со связями... ну, не придет никто за 10 копеек работать", - считает она.

Эти высказывания буквально взорвали интернет.

- Высокомерие действительно велико! И надо помнить, что эти сверхоплаченные персонажи реально не будут отвечать своим имуществом и своей головой, как на нормальном частном предприятии.

- На очень низком уровне стиль речи и способность выразить мысль у человека, занимающего должность в правлении профсоюза. Тяжело слушать.

- Дыхание отшибает от высокомерия, цинизма и глупости этой дамы! Кто она?

- Вау! Ну это - просто вау!!! Я бы на месте детсадовских воспитателей среднего уровня совсем обиделась!

- Взрослый человек на одном дыхании оскорбляет целую группу людей.

- Понимаете, лузеры, вы, кто получает меньше 10 тысяч евро, - не взрослые. А детсадовские воспитательницы - вообще лохушки. Так она считает, по крайней мере.

- Стоп, если я правильно понял, то, если у тебя зарплата - не 10 тысяч евро, то в глазах профсоюза ЛТВ ты - воспитатель детсадовского уровня? Ты вообще не взрослый. Фантастическое высокомерие.

- Ну да! Все правильно!!! Понимаете, деревенщина, чернорабочие и всякий прочий сброд, в том числе завистливые президенты? Понимаете? Противно слушать - такая наглость и высокомерие!

- Нынешние правления общественных СМИ, где работают за 5, а не 10 тысяч евро, - это молодежь, детсадовские заведующие среднего уровня, невежливые, неклассные, несовременные, без опыта и связей? Уволить!

- Вклад и труд детсадовской воспитательницы среднего уровня и сравнить нельзя с тем, что сделал LSM на благо раскола общества. Какой цинизм и наглость. Кто у нас там сидит...

- Я не знаю, что это за высокомерная, простите, ведьма, но мне детсадовские воспитатели кажутся очень значимой должностью - за свою карьеру они помогли вырасти тысячам будущих латвийских граждан с надеждой, что таких аморальных "бракованных" тетенек у нас больше не будет!

- Показательная минутка высокомерия, от которой дыхание отшибает. За минуту наехать на президента страны, на нынешнее правление, нагнуть журналистов и других работников ТВ, да еще поиздеваться над дошкольными учителями... Она, видимо, пни головой ломала, вот и потеряла стыд и элементарную вежливость.