Такая любовь? Латвиец прокатил собаку на экстремальном аттракционе в Сигулде

По словам владельца собаки, это было самое экстремальное приключение с Бэллой. Каспарс игнорирует прочитанные в Интернете комментарии о том, что он причинил вред собаке.

"Мы с Бэллочкой все делаем вместе. Все, кто нас знает, знают, что мы вместе 99% времени. Есть лишь несколько мест, где мы не вместе. У нас них обоих была возможность сделать это вместе, почему бы и нет? Я думаю, что у тех, кто пишет эти комментарии, нет своей собаки. Собаку не пытали. Конечно, собака испугалась, но чувствует ли она после этого психологическую травму? Вовсе нет. Если мы отправляемся в приключения вместе с детьми, связь с ребенком после этого улучшается или ухудшается? Я считаю, что это тот случай, когда мои отношения с собакой улучшились", - считает Каспарс.

Владелец же аттракциона рад такой неожиданной рекламе. И считает, что видео вызывает только положительные эмоции.

"Это видео посмотрели 130 тысяч человек, 10 тысяч нажали на сердечко. Негативно отзываются всего около 10 человек. Все. Точка. Думаю, что мы не будем запрещать владельцам делать это со своими собаками и в дальнейшем. Наша задача - сделать так, чтобы все было в безопасности, чтобы хозяин и собака не упала. Так что почему бы и нет?" - считает владелец аттракциона Иварс.

Однако опытный ветеринар отмечает, что собака подала четкие сигналы о том, что происходящее ей не нравится. Специалист утверждает, что ни одно животное не подходит для подобных занятий.

"Ужас, эта собака ничего не понимает. Она думает, что конец близок. Мы видим, что в глаза попадает аномально быстрый ветер, в уши шум. Это не то, к чему собака готова. Что бы ни говорили хозяин и владелец аттракциона, это животное пережило сильный стресс. Ни одно животное не подходит для таких занятий. Я ожидаю, что владелец этого аттракциона извинится перед публикой, слышно, что истинной задачей были "лайки" и "шеры"", - заявила ветеринар Лита Конопоре.

Владелец собаки теперь решил копить на дельтаплан, чтобы отправиться в полёт вместе со своей любимицей.