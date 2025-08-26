Так всё-таки Тимму довели до самоубийства? Рижская прокуратура возобновила дело

Интересы семьи Яниса Тиммы представляет российский адвокат Маргарита Гаврилова. По ее словам, расходы на процесс частично покрывает предприниматель Марк Пугачев, называющий себя другом баскетболиста.

Юрист ранее заявляла, что намерена привлечь к ответственности бывшую супругу спортсмена — певицу Анну Седокову. Гаврилова утверждает, что в 2022 году между Тиммой и Седоковой был заключён брачный договор, по которому всё имущество отходило певице. Однако в июне артистка подала заявление о вступлении в наследство, опасаясь, что договор может быть оспорен.

По версии адвоката, Седокова убедила Тимму продать бизнес и недвижимость в Латвии, а полученные средства вложить в московские новостройки. "Объектов недвижимости было несколько, в том числе элитные квартиры в комплексе „Алые Паруса“. Всё приобреталось на деньги Яниса", — заявила она.

В июле семья спортсмена направила в прокуратуру заявление с требованием возбудить уголовное дело против Седоковой по обвинению в доведении до самоубийства. Гаврилова утверждает, что экспертиза, на основании которой ранее было принято решение о закрытии дела, не учитывала переписку Тиммы и показания его близких.

Певица от комментариев по ситуации воздерживается.