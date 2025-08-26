Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 26. Августа Завтра: Bronislava, Bronislavs, Natalija, Talija
Доступность

Так всё-таки Тимму довели до самоубийства? Рижская прокуратура возобновила дело

Редакция PRESS 26 августа, 2025 09:09

Важно 0 комментариев

Рижская окружная прокуратура отменила ранее принятое решение о прекращении уголовного процесса и возобновила его рассмотрение, сообщает Life. Расследование будет касаться возможного доведения спортсмена до самоубийства.

Интересы семьи Яниса Тиммы представляет российский адвокат Маргарита Гаврилова. По ее словам, расходы на процесс частично покрывает предприниматель Марк Пугачев, называющий себя другом баскетболиста.

Юрист ранее заявляла, что намерена привлечь к ответственности бывшую супругу спортсмена — певицу Анну Седокову. Гаврилова утверждает, что в 2022 году между Тиммой и Седоковой был заключён брачный договор, по которому всё имущество отходило певице. Однако в июне артистка подала заявление о вступлении в наследство, опасаясь, что договор может быть оспорен.

По версии адвоката, Седокова убедила Тимму продать бизнес и недвижимость в Латвии, а полученные средства вложить в московские новостройки. "Объектов недвижимости было несколько, в том числе элитные квартиры в комплексе „Алые Паруса“. Всё приобреталось на деньги Яниса", — заявила она.

В июле семья спортсмена направила в прокуратуру заявление с требованием возбудить уголовное дело против Седоковой по обвинению в доведении до самоубийства. Гаврилова утверждает, что экспертиза, на основании которой ранее было принято решение о закрытии дела, не учитывала переписку Тиммы и показания его близких.

Певица от комментариев по ситуации воздерживается.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 09:25 26.08.2025
Партий много — людей мало: латвийские политики роскошно финансируются, но теряют членов
Bitnews.lv 5 минут назад
Балтия: новую навигационную систему не одолеют «глушилки» из России
Sfera.lv 10 минут назад
По Риге ударила гроза — вторник продолжит заливать дождями
Bitnews.lv 45 минут назад
США: министерству войны – быть
Sfera.lv 3 часа назад
Евродепутат Робертс Зиле: без повышения налогов Латвии не обойтись
Bitnews.lv 14 часов назад
ЕЦБ готовит цифровое евро. Оно способно «съесть» треть карточных платежей
Bitnews.lv 14 часов назад
Швейцария: почта до США не дойдёт
Sfera.lv 15 часов назад
Литовская разведка: в учениях «Запад» примут участие около 8 тыс. военнослужащих России и Беларуси
Bitnews.lv 15 часов назад

Абу Мери отзывает свою кандидатуру на пост председателя «Единства»

Новости Латвии 09:20

Новости Латвии 0 комментариев

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери решил отозвать свою кандидатуру на пост председателя партии "Единство", сообщил Абу Мери в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери решил отозвать свою кандидатуру на пост председателя партии "Единство", сообщил Абу Мери в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Читать
Загрузка

Балтийское море стало «озером НАТО»: Ненашева на конференции агитировала на борьбу с российским теневым флотом

Выбор редакции 09:15

Выбор редакции 0 комментариев

Заместитель председателя Сейма Антонина Ненашева (Прогрессивные) в понедельник на открытии Балтийской парламентской конференции на Аландских островах призвала парламентариев к решительным и совместным действиям против российского «теневого флота» в Балтийском море, сообщила агентству LETA пресс-служба Сейма.

Заместитель председателя Сейма Антонина Ненашева (Прогрессивные) в понедельник на открытии Балтийской парламентской конференции на Аландских островах призвала парламентариев к решительным и совместным действиям против российского «теневого флота» в Балтийском море, сообщила агентству LETA пресс-служба Сейма.

Читать

Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: движение ограничено (ВИДЕО)

Важно 09:05

Важно 0 комментариев

Шоссе А10 (Рига - Вентспилс), в районе Гавильниеки. Сегодня утром произошла серьёзная авария — лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля, сообщает Sadursme.lv.

Шоссе А10 (Рига - Вентспилс), в районе Гавильниеки. Сегодня утром произошла серьёзная авария — лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля, сообщает Sadursme.lv.

Читать

«Ирландия против ирландцев, но за мигрантов»: ситуация на Зелёном острове глазами консерваторов из США

Мир 08:58

Мир 0 комментариев

«Чтобы увидеть настоящий либеральный ужас, ничем не сдерживаемый и не встретивший сопротивления, можно посмотреть на Ирландию, - пишет The American Conservative. - Последний макабрический акт разыгрался в прошлом месяце, когда пакистанский мигрант с криком «Аллаху Акбар!» ударил ножом полицейского (полиция в Ирландии называется Garda) на Капел-стрит в Дублине.

«Чтобы увидеть настоящий либеральный ужас, ничем не сдерживаемый и не встретивший сопротивления, можно посмотреть на Ирландию, - пишет The American Conservative. - Последний макабрический акт разыгрался в прошлом месяце, когда пакистанский мигрант с криком «Аллаху Акбар!» ударил ножом полицейского (полиция в Ирландии называется Garda) на Капел-стрит в Дублине.

Читать

Россия выходит из Европейской конвенции против пыток

Важно 08:53

Важно 0 комментариев

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое одобряет выход РФ из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое одобряет выход РФ из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Читать

Арестована гражданка Молдовы, оставившая младенца на улице в Кенгарагсе

Важно 08:44

Важно 0 комментариев

Суд применил в качестве меры пресечения арест к женщине, которая на прошлой неделе оставила на улице в Рижском микрорайоне Кенгарагс младенца, выяснило агентство ЛЕТА.

Суд применил в качестве меры пресечения арест к женщине, которая на прошлой неделе оставила на улице в Рижском микрорайоне Кенгарагс младенца, выяснило агентство ЛЕТА.

Читать