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«Так начинаются мигрантские гетто»: рижане обеспокоены тем, что видят на улицах столицы

Редакция PRESS 17 февраля, 2025 16:03

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Данные о мигрантах в Латвии удручают. Должны ли жители Латвии начинать беспокоиться? Таким вопросом в своем комментарии задается журналистка Neatkarīgā Элита Вейдемане.

"В прошлом году временную защиту запросили 6783 мигранта, в этом году – уже 560. По причине трудоустройства – 3697 мигрантов, в этом году – 356. Для учебы в Латвию приехали 3132 мигранта, в этом году – 189. Воссоединились с семьями 1454 мигранта, в этом году – 99. Другие причины в прошлом году составили 741 случай, в этом году – 50. В общей сложности это 15 807 официально зарегистрированных мигрантов в прошлом году и 1254 – в этом. Если добавить еще примерно 28 000 узбеков, прилетевших в Ригу в прошлом году, картина становится еще более тревожной. Значительная часть узбеков использует Латвию как транзитную страну, но многие остаются здесь, и их число достаточно велико, чтобы начать говорить об угрозе радикального ислама", – пишет Вейдемане.

На эту проблему также недавно обратил внимание депутат Сейма от Национального объединения (NA) Эдвин Шноре. "Что касается мигрантов из Азии, там самый большой хаос – мы видим их на улицах, но не совсем ясно, на каком основании они здесь находятся. На заседании комиссии выяснилось, что, например, за последний год в Латвию въехали 28 000 узбеков. Большинство мигрантов – чернорабочие, часть работает нелегально. Из 20 000 выданных разрешений на работу только 300 получили программисты, которые действительно могли бы принести пользу экономике Латвии", – рассказывает Э. Шноре.

Тема миграции обсуждалась и в передаче Preses klubs на TV24. Музыкант Янис Букумс выразил жесткое мнение по этому поводу: "Сначала нужно определить, кто эти люди, сколько их и откуда они. Но у нас об этом не говорят. В 2027 году начнутся проблемы, потому что любая этническая группа, которая достигает в определенном районе численности 3000+, становится самодостаточной – со своим религиозным лидером и прочими атрибутами. И никакой интеграции и изучения языка не будет", – считает Я. Букумс.

Эта тема становится все более актуальной и в социальных сетях.

"Так начинается формирование мигрантских гетто. Заселяются в одну квартиру, в другую, местные уезжают, пока не образуется мигрантский квартал. В Риге этот процесс уже начался. А дамы из Рижской думы думают, что Ригу спасут кусты в ящиках и поручни для велосипедистов на перекрестках, чтобы не нужно было ставить ногу на землю", – пишет Илзе.

"Снял для дочери-студентки маленькую квартирку. Вскоре в такой же маленькой квартире по соседству поселились минимум шесть пакистанцев. Очень быстро стало небезопасно оставлять дочь одну там, потому что они группами собирались в подъезде. Так называемые студенты были очень навязчивыми", – делится своим опытом другой пользователь социальной сети под ником Джон Браун.

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