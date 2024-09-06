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Так дело не в оккупации? Социолог о том, кто и как построил систему по выкачиванию денег из бюджета (4)

Neatkarīgā Rīta Avīze 6 сентября, 2024 17:17

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То, что в Латвии коррупция существует на самом высоком уровне - ни для кого не секрет. Эту беду принято объяснять советской оккупацией, которая основательно подпортила нравы. Однако социолог Айгар Фрейманис в интервью "Неаткариге" решил отойти от этой догмы и представил новое видение ситуации. Разговор шел о продолжающемся скандале с airBaltic - как мы уже писали, авиакомпании собираются списать более 500 млн. евро государственных вложений. Публикуем выдержки из интервью.

Для больниц денег нет, для Гаусса - есть

-Можно долго говорить о том, как много денег нужно было airBaltic, включая [зарплаты] Гаусса (Мартин Гаусс, президент и генеральный директор airBaltic) и так называемого Совета предприятия с его узнаваемыми фигурами - с Клаусом Васксом, Каспаром Озолиньшем, Андрисом Лиепиньшем – которые десятилетиями переходят из одного совета в другой. Принято решение, что одна маленькая и, как считается, небогатая страна должна спонсировать государственную компанию на сумму более 500 миллионов евро. Эти деньги были изъяты из государственных финансов. Они просто выброшены в черную дыру.

А теперь мы слышим и читаем у больниц нет денег, учителям не повышают зарплату вопреки обещаниям - социальные запросы сыплются как из ведра, а ответ один: денег нет! Но для airBltic деньги есть и гигантские.

Стоит ли потакать этим амбициям - стать самой большой авиакомпанией в Северной Европе? Есть слишком много других потребностей, но они игнорируются. Весной я летел из Рима с эстонцем, которого знаю уже много лет, он работал в правительстве Марта Лаара. Разговорились. Я сказал с некоторой иронией: «Зато у нас есть своя национальная авиакомпания, а у вас нет». Он с улыбкой ответил: «Да, да. Мы, эстонцы, наслаждаемся, глядя на вашу глупость». Он уже тогда видел, как мы без всякого смысла вбухиваем деньги в эту компанию...

Лихие люди 1990-х

-Я думаю, что те, кто продвигает эти «идеи», делают это с определенной целью. Во-первых, им платят большие зарплаты. Они списывают огромные суммы денег, но ведь это мы, налогоплательщики, платим за все. А потом они преподносят сильно подешевевшую кампанию на блюдечке какому-нибудь инвестору по цене сэндвича.

Вспомним банк Citadele, который продали по цене годовой (!) прибыли. А кто был председателем наблюдательного совета в этом банке? Тот же Клавс Васкс. А еще был недавний скандал со слиянием и продажей LMT и Tet. Один из «гениальных», к счастью нереализовавшихся, сценариев был таков: оставить небольшую долю государству, а все остальное по-братски отдать шведам. А кто был председателем наблюдательного совета в Tet? Опять же, Клавс Васкс.

Есть люди, которые систематически и сознательно занижают стоимость латвийских государственных предприятий, чтобы продать их за гроши. Это новое поколение: они начали свою карьеру в 1990-х годах молодыми людьми с совершенно другим восприятием мира, потому что в советское время люди боялись, была самоцензура и так далее. Для этих молодых людей ничего подобного больше не существовало, и они поняли, что  есть огромный ресурс - государственные деньги. Поэтому они были (и остаются) более хищными и наглыми. И они чувствуют, что никто ничего не может им сделать.

Вот этот класс: члены советов и правлений. Эти люди переходят из совета в совет, из правления в правление и выполняют определенные задачи... Не хочу увлекаться теориями заговора, но вполне вероятно, что это действительно кто-то организует.

С трёх миллионов поднялись до 500

-Происходит отход от верховенства закона. У нас есть Конституция, у нас есть праздники. Еще есть люди, которые в некоторых секторах пытаются сохранить государственность. Но как только мы доходим до сфер, которые связаны с принятием решений об использовании огромных денежных сумм, мы попадаем в атмосферу хаоса.

Никто из власти не готов принять решение. Самым нормальным и логичным было бы: распустить правление и совет airBaltic и создать временные правление и совет. Или, по крайней мере, ввести в него контролера, который посещал бы все заседания, где обсуждается будущее компании, а не продолжает кормить общественность беспардонными текстами, большая часть которых - ложь. Снятие с должностей старого состава правления и наблюдательного совета немного успокоило бы общественность.

Ну, а что же политики? Они слабы, их уровень знаний низок, они в определенной степени зависят от того, что говорят государственные служащие, не все, конечно, но те государственные служащие, которые достаточно бесстыдны. У политиков почти нет внешних ресурсов, чтобы провести независимую экспертизу. Остается придумать как интерпретировать принимаемые решения как отвечающие «интересам всей нации».

Вспомните скандал в Латвии [в 1990-х], вызванный «делом о трех миллионах». Сейчас эта сумма кажется ничтожной. Мы дошли до 500 миллионов. И никто не беспокоится...

 

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