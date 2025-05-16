Так чьё Абрене? Представителей «Нового единства» смутил провокационный вопрос. ВИДЕО

Человек, который представился изданием "pride.lv" (такой сайт действительно существует), задал по очереди всем представителям "Нового единства", которые на тот момент общались с потенциальным электоратом, один вопрос: "Кому принадлежит Абрене"?

Интересно, но почти всех представителей партии этот вопрос смутил и они не пожелали на него ответить. Ответила на него четко и ясно только депутат 13-го Сейма Инесе Войтека, которая заявила, что Абрене принадлежит Латвии.

"Абрене принадлежит Латвии, а Пыталово, к сожалению, принадлежит России", - ответила она.