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Тайный бизнес через пакоматы: задержан наркодилер с «товаром» на миллион евро

Редакция PRESS 20 января, 2025 16:15

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Valsts policija

7 января Государственная полиция задержала мужчину и изъяла концентрат наркотиков, из которого можно изготовить вещества на сумму 1 000 000 евро на «черном рынке».  Для реализации смертельно опасных наркотических веществ использовались обычные пакоматы.

7 января сотрудники криминальной полиции в сотрудничестве с компанией, предоставляющей услуги доставки посылок, задержали мужчину 1980 года рождения. Он занимался незаконной продажей наркотических и психотропных веществ на территории Риги, используя пакоматы для посылок.

В ходе трёх санкционированных обысков было изъято:

  • 1,5 килограмма концентрата протонитазена (так называемого «шора», смертельно опасного наркотика), из которого можно изготовить ещё большее количество наркотического вещества,
  • 596,535 грамма O-десметилтрамадола,
  • два предмета, похожих на огнестрельное оружие,
  • два мобильных телефона,
  • боеприпасы,
  • 47,5 таблетки клоназепама и
  • 5 граммов амфетамина.
Valsts policija

Из вышеуказанного концентрата протонитазена («шора») можно изготовить около 10 килограммов протонитазена, что составляет приблизительно 100 000 доз. Стоимость одного грамма протонитазена на «черном рынке» составляет около 100 евро, а общая стоимость 10 килограммов оценивается в 1 000 000 евро.

Задержанный мужчина ранее был судим за аналогичные преступления. 9 января ему была избрана мера пресечения – арест.

Valsts policija

Уголовное дело возбуждено по части третьей статьи 253.1 Уголовного закона, а именно за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку с целью реализации и незаконную реализацию наркотических и психотропных веществ в крупном размере. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества или без таковой, а также с пробационным надзором на срок до трёх лет.

Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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