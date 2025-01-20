Тайный бизнес через пакоматы: задержан наркодилер с «товаром» на миллион евро

7 января сотрудники криминальной полиции в сотрудничестве с компанией, предоставляющей услуги доставки посылок, задержали мужчину 1980 года рождения. Он занимался незаконной продажей наркотических и психотропных веществ на территории Риги, используя пакоматы для посылок.

В ходе трёх санкционированных обысков было изъято:

1,5 килограмма концентрата протонитазена (так называемого «шора», смертельно опасного наркотика), из которого можно изготовить ещё большее количество наркотического вещества,

596,535 грамма O-десметилтрамадола,

два предмета, похожих на огнестрельное оружие,

два мобильных телефона,

боеприпасы,

47,5 таблетки клоназепама и

5 граммов амфетамина.

Из вышеуказанного концентрата протонитазена («шора») можно изготовить около 10 килограммов протонитазена, что составляет приблизительно 100 000 доз. Стоимость одного грамма протонитазена на «черном рынке» составляет около 100 евро, а общая стоимость 10 килограммов оценивается в 1 000 000 евро.

Задержанный мужчина ранее был судим за аналогичные преступления. 9 января ему была избрана мера пресечения – арест.

Уголовное дело возбуждено по части третьей статьи 253.1 Уголовного закона, а именно за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку с целью реализации и незаконную реализацию наркотических и психотропных веществ в крупном размере. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества или без таковой, а также с пробационным надзором на срок до трёх лет.

Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.