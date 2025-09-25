Сюрприз для самоуправлений: Ашераденс предлагает часть налога перераспределить по месту работы жителей

Министр добавил, что соглашение о таком перераспределении может быть достигнуто к марту 2026 года в рамках работы над новой моделью финансового выравнивания самоуправлений (PFI).

Если такое соглашение будет достигнуто, перераспределение 20% IIN по месту работы станет возможным с 2027 года, отметил Ашераденс.

Также министр финансов указал, что в новой модели PFI может быть предусмотрено полное сохранение налога на недвижимость в распоряжении самоуправлений, а также отмена взаимных расчётов между самоуправлениями за образование.

Ранее сообщалось, что в среду на встрече министра финансов с Союзом самоуправлений Латвии обсуждался порядок расчёта PFI на 2026 год, который будет осуществляться по действующему алгоритму, а также размер дотаций на лиц, помещённых в центры социальной опеки до 1 января 1998 года.

До 1 марта 2026 года новая модель PFI должна быть представлена на рассмотрение правительства, сообщила Министерство финансов (FM). До этого момента с самоуправлениями будут проводиться широкие обсуждения и консультации по условиям новой модели, чтобы её можно было принять в начале 2026 года и обеспечить расчёты по новому алгоритму в 2027 году. FM готово к консультациям и диалогу с местными властями, чтобы максимально учесть важные для самоуправлений финансовые вопросы, осознавая при этом, что из-за ограниченности ресурсов выполнение всех требований будет невозможно.