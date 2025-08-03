«Сюда бы коровку или козочку….» Рижане критикуют заросшие травой зелёные зоны и нескошенные газоны

Вот и в соцсетях тоже не смогли пройти мимо - взять хотя бы этот твит:

"Эти естественные луга в Риге были созданы еще при Ушакове, если что. В то время я радовался 2-метровым сорнякам в "Твиттере". Нил опередил время. Но и сейчас неплохо", - пишет в соцсети "Х" Nepareizais.

Кто-то в ответ возмущается, а кто-то предполагает, что это очередная мода, заимствованная из-за рубежа:

- Такой двухметровый бурьян еще не так давно можно было наблюдать на углу ул. Грециниеку и набережной 11 ноября, чуть ли не рядом с рижской ратушей.

- Я замечала, что в Германии и Польше не косят специально, по экологическим соображениям.

- Заросшие, неухоженные, запыленные обочины, а не естественные луга. Мерзкое, неухоженное место. Луг был бы величиной полгектара-гектар, где трава не запыленная и могут жить пчелы и другие насекомые. Преувеличивают с этими "лугами" посреди города.

- Чтобы луг можно было считать биологически ценным, надо соблюдать ряд условий - почва не должна быть слишком богата питательными веществами, в ней большое разнообразие видов, за ней годами ухаживали, раз в году косили и убирали скошенную траву. На лугу, слишком богатом питательными веществами, разрастаются мощные сорняки, угнетающие видовое многообразие.

- Мы в семье частенько посмеиваемся над этими "естественными лугами", но иногда это уже перестает быть смешным. Крестная - садовница, увидев рижские естественные луга, была шокирована неухоженной столицей.

- Особенно мне нравятся заросшие островки безопасности, где пешеходы, которые малы ростом, невидимы.

- Все ок! Это списано с Англии - значит, все правильно!

- Какая же Рига зеленая! Сюда бы еще корову или козочку. Было бы так прогрессивно, что куда там! И гостям города было бы чему удивляться. Наверняка ни в Вильнюсе, ни в Таллине, ни в Праге, ни в других местах ничего такого нет.