Сытый голодного не разумеет: общепит не хочет обслуживать депутатов, голосовавших против снижения НДС

Редакция портала LA.LV тоже получила этот же самый список. На плакате написано следующее: "Истребителей отрасли общественного питания больше не обслуживаем! Эти люди 28 ноября и 4 декабря в Сейме проголосовали против оздоровления и развития общепита". Среди увековеченных на плакате - Янис Рейрс, Аугустс Бригманис, Олег Буров, Гунарс Кутрис, Ингрида Цирцене, Занда Калниня-Лукашевица, Гиртс Валдис Кристовскис, Эрвин Лабановскис, Айнар Латковскис, Андрей Вилкс, Угис Ротбергс, Лайла Расима и многие другие, кто голосовал против уменьшения НДС.

Уже сообщалось, что 4 декабря Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону о налоге на добавленную стоимость, предусматривающие и в дальнейшем обложение свежих фруктов, ягод и овощей по пониженной ставке НДС - 12%.

Большинство в парламенте, однако, не поддержало предложений применить пониженную 12-процентную ставку и к отрасли гостеприимства. В частности, лидер партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс обосновал свое предложение утверждением, что Рига превратилась в кладбище, "половина старой Риги вымерла", чего нет в Вильнюсе и Таллине.

Депутат Линда Лиепиня на заседании парламента сказала, что "мало кто здесь не хотел бы поблизости в Старом городе съесть вкусную котлету", что все жалуются на то, что мест, где поесть, становится все меньше, но ничего не делается, чтобы это изменить. Лиепиня подчеркнула, что отрасль была очень активна, но ее так и не услышали.

Коалиционный депутат Эрвин Лагановскис признал, что видит системные проблемы в отрасли, но они существуют уже более десятка лет, с тех времен, когда у власти были авторы соответствующих предложений. Он считает, что нужны налоговые изменения, улучшающие ситуацию для всего населения, а не одной лишь отрасли. К дискуссии о снижении НДС для общепита Лагановскис обещал вернуться в следующем году.

Депутат Артур Бутанс критиковал коалиционных депутатов, сказав, что всегда, когда представители отрасли приходят в комиссию с просьбой снизить НДС, депутаты "по умолчанию" это поддерживают, а когда надо это вводить, то обещают сделать это в будущем.

31 октября около здания Сейма состоялся пикет с участием нескольких сотен представителей гостинично-ресторанной отрасли, призывавших снизить НДС на услуги общественного питания до 12%.

Однако, как видно по результатам голосования, пикет не помог. Отдельные его участники обещали больше не обслуживать депутатов Сейма, которые проголосуют против, и теперь настало время исполнить свое обещание. Правда, остается открытым вопрос - как это будет осуществляться на практике и начиная с какого дня?