«Своего рода затыкание рта. Какой следующий шаг»: доктор Меднис рассказал о визите сотрудников СГД

"Так происходит расчеловечивание родителей, обладающих здравым смыслом и смелостью не подчиниться мейнстримной пропаганде, не стать частью биомассы", - писал он. Потом многие упрекали его за высказанное мнение и, похоже, что именно из-за этого мнения, как считает Меднис, к нему явились незваные гости.

"Сегодня приехал на работу, чтобы начать работать с пациентами, а у входной двери кабинета меня ожидал сюрприз - стайка весьма милых дам. Всего четыре. Оказалось, половина их из Службы госдоходов. Другая половина - из Инспекции преследования (я уже забыл про нее)", - пишет на странице Āgenskalna klīnika в "Фейсбуке" ее руководитель, педиатр и гомеопат Эдгар Меднис.

Далее он пишет: "Спасибо, что напомнили о себе, я бы еще какую-нибудь ошибку допустил без их наблюдательного глаза. Так мы провозились полтора часа. Весьма увлекательное мероприятие. Мол, плановая проверка. Ага, как же. Полтора десятка лет не требовалось, и вдруг... То же самое, что во времена ковида, после разговоров об ивермектине и критики происходящего в стране. Своего рода затыкание рта. Интересно, каким будет следующий шаг?

Но этот факт лишь свидетельствует о том, насколько метко я ударил по системе и отдельным деятелям со своей решимостью защищать двух очаровательных маленьких девочек и их родителей. Настоящий показательный урок демократии. То, за что боролись на баррикадах и чего ради голосовали за членство в альянсах и союзах.

Система никак не может допустить, чтобы не шло по плану. Тому, который прислали хозяева извне и который покорно надо выполнять, согнув спинку. Все было так замечательно, все пункты плана выполнялись, и на тебе, какой-то "сельский доктор" их нарушил. С заявлениями в Госполицию о возбуждении уголовного дела промахнулись - возбуждать не стали, потому что не о чем, решили взяться за тяжелую артиллерию - СГД. Они точно что-нибудь да найдут. У всех можно найти. У самой СГД тоже, если поискать.

И никого не интересует суть конфликта. Есть только холодный, циничный нарратив. Как в армии. Выполни или умри. Кто же хочет умирать. Выполнять надо. А если еще за это хозяин подкинет кусочек пожирнее... Как собачонке. Довольно убого.

Но есть и хорошая новость. Фактически несколько. Одна из них: проходя через любые трудности, мы становимся сильнее. Вторая - все же есть часть народа, которая сейчас объединяется. И чем больше будет давление власти, тем теснее будет объединяться. Этого нельзя не ощущать. Думаю, и правящая клика это ощущает. Поэтому она нервничает. Но, господа, вы сами это создали! Сами мучили народ четыре года назад. Все вроде получилось. Теперь вы снова попытались. Что-то не пошло по плану. И могу подсказать - не пойдет. Больше уже не пойдет. Люди начинают понимать, что происходит. Нельзя дурить народ бесконечно. Это не стадо овец. Разумных, думающих людей очень много. Пока еще боязливых, не готовых выйти на улицы, громко постоять за себя, но число тех, кто готов, резко растет.

Мы становимся сильнее. Мы становимся умнее. Нас становится больше. И старые времена заканчиваются. Старые методы обречены на провал. И в медицине, и в политике, и в других сферах. Сейчас все меняется. Меняется во много раз больше, чем мы можем представить. Смотрим, наблюдаем, живем полной грудью. Мы победим!

Вместе мы можем!!!

Вместе мы делаем!!!

/Д-р Э. Меднис/”

Свое мнение высказали и другие люди, в частности, экс-депутат Сейма Юлия Степаненко написала, что это настоящая кампания, направленная против доктора Медниса, а публицист Лато Лапса прокомментировал ситуацию следующим образом:

"Юлия Степаненко - не самый любимый мой персонаж, но это не меняет того, что, как становится, увы, все яснее, со времен Иевы Яунземе ничто существенно так и не изменилось и СГД по-прежнему - один из самых удобных инструментов расправы с каждым неудобным человеком".