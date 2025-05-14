Свекольник на кефире: тайна розового супа Новости партнеров Редакция PRESS 14 мая, 2025 14:35 Новости партнеров

Холодный свекольный суп – атрибут каждого латвийского лета! У каждой семьи – рецепт свой, хотя все знают и часто используют классический, проверенный вариант приготовления любимого блюда...

Все хотят этот суп, который в теплое время года можно есть каждый день - и не надоест. Холодный, с остринкой маринованной свеклы, чуть сладковатый, на кефире, с каплей горчицы или хрена, с хрустящей соломкой нарезанного свежего огурчика, вареными куриными яйцами, укропом и луком… Просто божественно! В упрощенном виде, без деликатесов, этот суп присутствует практически в каждом доме.

Приготовленный без мяса, но со свежей зеленью и овощами, в жаркий день свекольник прекрасно утоляет жажду, укрепляет силы и не требует особых усилий для приготовления. Десять минут – и, пожалуйста, ешь и наслаждайся.

Литовцы часто готовят холодник на просто отварной свекле (без уксуса) и разводят максимально жирным кефиром. Суп получается густоватым и кисловатым. Некоторые кладут отварной картофель и отварную говядину. Хотя кто-то считает, что эти ингредиенты излишние - только утяжеляют блюдо.

Одним словом, у базового рецепта есть многочисленные вариации: со свекольной ботвой, даже с раковыми шейками, какой-то необычной зеленью и, например, луком-пореем вместо обычного зеленого, с добавлением вареной курицы, мяса, не говоря уже о вареной колбасе или копченом мясе. Тут простор для фантазии. Кефир некоторые заменяют водой, куда добавляют жирную сметану.

Кто-то делает это блюдо с минеральной водой, каперсами, маринованными огурчиками… Самые невероятные идеи холодного супа люди постоянно обсуждают в тематических группах и на форумах в соцсетях.

Но самый ходовой - «ленивый» - вариант жители Латвии делают с использованием маринованной свеклы из банки. Это решение, что замечательно, ничем не хуже того, что готовится по традиционному старинному рецепту, который требует больших хлопот, связанных с приготовлением свеклы.

(!) Важный момент: продукты для холодных супов перед нарезкой охлаждают. Если они вам кажутся недостаточно холодными, добавьте в тарелку кубик льда. А нарезка играет большую роль - от нее во многом зависит вкус супа: чем тоньше, мельче нарезка, тем он нежнее.

(!) Можно в рецепте супа использовать также перепелиные яйца (очень нежно!), ряженку вместо кефира, горчицу вместо или параллельно с хреном.

Классика жанра – холодный суп с маринованной свёклой и молодым картофелем

Какие продукты нам нужны? Банка маринованной свеклы (обычно 500 г), свежий огурец (длинный) — 1 шт., кефир — 1 литр, зеленый лук, укроп, хрен (капельку, но обязательно - именно он создает особый вкус блюда), соль — по вкусу, вареные яйца – минимум три штуки, 0,5 кг картофеля (в сезон — молодого). Ну и еще горстка веселых редисок не помешает – для гастрономического разнообразия и веселья в тарелке.

В поисках экономбюджета рекомендуем посмотреть на предложения сети магазинов Maxima Latvija, которая каждую неделю предлагает много акций, а также ходовых продуктов высокого качества, причем часто по самым доступным ценам на рынке.

Для примера: 13 мая 2025 года свекла в банке Extra Line, 500 г – 1,49 евро, яйца Well Done, 10 шт. - 2,39 евро (3 яйца — 0,72 евро), литр кефира Farma Milk (2%) в пленочной упаковке – 0,89 евро, картофель – 0,54 за кг (значит, делите сумму пополам), пупырчатые свежие огурчики (не длинные!) – 1,89 евро за кг (но нам надо треть от этого количества, соответственно, и сумму затрат делим на три, ну или на два – если огурчиков хочется больше). Пучок редиса — 0,49 евро!

Хорошо придумано!

Учитывая всеобщую, не побоюсь сказать, народную любовь жителей страны к холодному супу на маринованной свекле, Maxima Latvija явила миру яркую, веселую тематическую коллекцию аксессуаров на тему – да-да! - холодного супа. В нее входят около 20 нужных в быту вещей. Это тапочки, кепки, тканевые сумки, кухонные дощечки, носки и другие товары для повседневного использования. «Розовая» коллекция придаст летнему сезону еще больше легкости, радости и вкуса — даже вне тарелки. Замечательная история и даже, может быть, уникальная в своем роде.

«Коллекция аксессуаров на тему холодного супа даже в холодный май вызвала огромный ажиотаж и интерес у покупателей. Это подтверждает, насколько мы все любим холодный суп! В этом сезоне мы хотим сделать вкус топового у тысяч людей блюда еще приятнее, предложив в наших магазинах стильные аксессуары, с помощью которых можно с легким юмором и теплотой выразить свою любовь к этой традиции латвийской кухни.

Кроме этой особой коллекции мы подготовили также широкий ассортимент местных продуктов для приготовления холодного супа: кефир, маринованную и свежую свеклу, яйца кур, несущих вне клеток, и другие ингредиенты — по особенно выгодным ценам. Ведь наша цель — не только следовать актуальным тенденциям, но и сделать лето клиентов вкуснее и доступнее для кошелька», — рассказывает Эдвинс Лакстигала, директор по управлению категориями и закупкам Maxima Latvija.

Справка. Коллекция доступна в ограниченном количестве в магазинах формата Maxima XX и Maxima XXX.

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В Maxima Latvija побывала Людмила ВЕВЕРЕ