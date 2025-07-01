Переводчики виноваты? Кто зарабатывает на передаче помощи украинцам

Согласно Закону о поддержке населения Украины, транспортные средства могут передаваться в Украину только бесплатно. Ассоциация должна сама собирать пожертвования и нести все расходы, связанные с доставкой автомобиля в Украину. Представитель ассоциации Амела Аль-Асбахи не отрицала, что просила денег. Она отговорилась тем, что пожертвования закончились.

Объяснения ассоциации «Tev» для программы о том, что произошло, менялись несколько раз.

Первоначально ее член правления Микс Дубурс признал, что ассоциация просила о финансовой поддержке фондов в Украине. Позже он сказал, что «возможно, при объяснении необходимости пожертвований в какой-то момент перевода языка или из-за напряженности произошла ошибка перевода».

Теперь ассоциация разослала заявление через агентство по связям с общественностью, из которого следует, что ассоциация имеет «новый состав правления» и решила создать Комиссию по этике, «задачей которой будет оценка входящих пожертвований с целью обеспечения их соответствия ценностям организации».

Ассоциация продолжит работу по скорейшей доставке необходимой техники на украинский фронт.

Ассоциация «Tev» настаивает, что не нарушала установленную в нормативных актах процедуру передачи транспортных средств в собственность Украины. Передача конфискованных автомобилей в Украину осуществляется на основе пожертвований — как от сторонников ассоциации в Латвии, так и через другие благотворительные организации. Ассоциация отмечает, что сотрудничество между благотворительными организациями является обычным явлением в практике международной помощи, поскольку позволяет мобилизовать поддержку для конкретных нужд и оперативно оказать помощь.

За последние два года объединение «Tev» поставило в Украину 87 транспортных средств, 33 из которых — конфискованные автомобили.

