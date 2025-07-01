«Министерство юстиции ежегодно сокращает число сотрудников. С 2017 года это почти 550 человек», — отметила министр.

В этом году акцент сделан на реформах в местах лишения свободы и в Гарантийном фонде средств на содержание, чтобы обеспечить большую поддержку детям и одновременно сэкономить государственные средства.

Министр сообщила, что работа над устойчивостью Гарантийного фонда продолжается, чтобы он меньше зависел от госбюджета. Планируется увеличить поддержку семьям: «Мы видим, что в следующем году сможем повысить выплаты на содержание на 30 евро для каждого ребёнка. Это, на мой взгляд, очень важно: мы не только экономим деньги, но и реально помогаем тем, кому нужно больше».

Говоря о первом годе действия закона о партнёрстве, Либиня-Эгнере подчеркнула его значение для укрепления прав человека в Латвии.

«У нас в Латвии более 1000 счастливых людей, которые смогли зарегистрировать и сделать видимыми свои отношения», — отметила она, добавив, что этот закон подтверждает приверженность Латвии защите прав человека в то время, когда в других странах эти права ограничиваются.

Министр также отметила шаги по сокращению бюрократии, например, новую возможность зарегистрировать SIA с малым капиталом через онлайн за пять минут.

«Важно не говорить о непонятной бюрократии, а показать конкретные услуги, которые люди получают», — подчеркнула Либиня-Эгнере.

Она считает, что именно такие меры позволяют гражданам быстрее и дешевле получать услуги, а государству — сокращать расходы на аппарат.