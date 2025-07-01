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Чтобы дрон не пролетел: прибыль Рижского аэропорта потратят на усиление защиты от беспилотников

© LETA 1 июля, 2025 17:43

Бизнес 0 комментариев

Во вторник правительство одобрило подготовленный Министерством сообщения проект распоряжения, согласно которому часть прибыли Рижского аэропорта за 2023 год в размере 1,29 млн евро будет направлена на закупку систем обнаружения, идентификации, отслеживания и противодействия дронам в аэропорту.

Распоряжение предусматривает, что Рижский аэропорт не будет выплачивать дивиденды из прибыли за 2023 год.

Министр сообщения Атис Швинка ранее сообщил, что финансирование для защиты аэропорта от несанкционированных полетов дронов будет обеспечено за счет средств самого аэропорта, включая прибыль прошлых лет, и перераспределения финансирования из Фонда сплочения ЕС. Общая сумма составит несколько миллионов евро.

Представители Минсообщения ранее сообщили, что затраты на внедрение в Рижском аэропорту комплексной системы обнаружения дронов могут составить около 5 млн евро.

Во второй половине марта в аэропорту уже были установлены дополнительные системы обнаружения дронов, а также разработана техническая спецификация для следующей закупки. Аэропорт сотрудничает с несколькими производителями систем, которые повысят возможности обнаружения и отслеживания дронов.

Как сообщалось, 13 января этого года в воздушном пространстве Латвии трижды вводились краткосрочные ограничения, которые были связаны с полетами дронов над территорией аэропорта. Согласно информации, предоставленной Агентством гражданской авиации, системы безопасности не смогли их идентифицировать, поскольку в дронах была деактивирована функция обнаружения. По данным агентства, дроны могли быть запущены преднамеренно с целью поставить под угрозу безопасность полетов или намеренно нарушить авиасообщение.

Государственная полиция ведет расследование этого инцидента.

Оборот Рижского аэропорта в 2023 году составил 72,501 млн евро, прибыль - 1,612 млн евро. В прошлом году оборот аэропорта увеличился до 77,629 млн евро, а прибыль - до 3,441 млн евро.

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