Сумки, кошельки, телефоны — полиция ищет владельцев более 600 потерянных вещей

Старший специалист отдела поддержки Рижского Восточного управления Госполиции Андрис Цериньш рассказывает:

"Это самые разные вещи - головные уборы, зонты, пакеты со всякой одеждой и смартфонами. Все, что человек может забыть в транспорте, на остановке или в магазине.

Есть и кошельки, и телефоны - их, видимо, оставляют в общественном транспорте. Теряют даже новейшие модели телефонов, приносят крупные суммы денег, кошельки с документами.

Они хранятся шесть месяцев, потом мы их отправляем в Службу госдоходов, они оценивают, что представляет собой ценность и может быть реализовано, а что подлежит уничтожению в рамках нашего учреждения, но мы держим эти вещи шесть месяцев".

Нередко Госполиция пытается найти владельцев потерянного имущества, если, допустим, в кошельке есть документы. Однако, как правило, владельцев не удается идентифицировать и большинство найденных вещей приходится уничтожать.

"Люди приходят забрать до 5% вещей - ну очень мало. Почему не приходят? Не знают, что нашли. Кто-то теряет телефон и думает, что его уже не вернуть. И люди не знают про такой сайт. Ищите потерянные вещи на сайте Госполиции www.vp.gov.lv - там есть раздел "Найденные вещи" (Atrastās mantas). В нем есть фотографии вещей и указано, где они находятся", - объясняет Цериньш.

Потерянные вещи в полицию сдают частные лица, представители магазинов и разных учреждений, например, Latvijas dzelzceļš и аэропорта Рига. Представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане рассказала, что в месяц регистрируется около 100 потерянных вещей, очень часто в общественном транспорте находят детские игрушки и спортивные сумки, но иногда люди забывают там компьютеры, инструменты и даже новогодние елки.

"А совсем недавно был случай, когда человек забыл компьютер и тот успешно вернулся к хозяину. Чем быстрее человек отреагирует, тем больше шансов, что вещь найдется. Все найденные вещи, которые к нам попадают, мы регистрируем, они хранятся от трех до пяти дней, а потом мы передаем компьютеры, телефоны и все личные документы в полицию - эти вопросы с владельцами решает уже она", - пояснила Барташевича-Фелдмане.

В случае потери вещей в общественном транспорте Rīgas satiksme призывает обратиться на предприятие, а пассажиров, нашедших чужую вещь, - сдать ее водителю.