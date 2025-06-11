Сухофрукты с сюрпризом: почему в Латвию не пропустили груз афганской кураги

Работники Продовольственно-ветеринарной службы Латвии (PVD) на внешней границе ЕС в ходе лабораторной проверки груза сушеных абрикосов (кураги), прибывшего из Афганистана, обнаружили значительное превышение допустимых в Евросоюзе норм содержания диоксида серы. О случившемся PVD проинформировали санитарные службы всех стран Евросоюза через систему быстрого оповещения о качестве пищевых продуктов и кормов ЕС. С декабря 2024 года это уже четвертый случай, когда партия кураги от одного и того же афганского производителя содержит превышение по диоксиду серы. В двух случаях информация об этом была указана в маркировке, однако уровень вещества все равно превышал максимально допустимые нормы в ЕС. Ни в одном из случаев получателем опасной продукции не была Латвия — в последнем эпизоде груз также предназначался для Германии.

Европейская комиссия отправила официальный запрос в соответствующие надзорные службы Афганистана с просьбой обратить внимание на ситуацию и сообщить, какие меры были приняты, чтобы подобные грузы больше не попадали в Евросоюз. В свою очередь, сотрудники PVD на границе полностью проверили весь поступивший груз кураги от того же афганского поставщика. Партия товара задержана на границе до получения результатов полного лабораторного анализа. Его стоимость оплатит импортер.

Способы сушки

В идеале абрикосы, виноград и фиги (из них получают инжир) нужно сушить при высоких температурах в течение длительного времени. Раньше в восточных странах эти плоды раскладывали на плоских крышах домов, а горячее солнце делало все, что нужно. Никакой химии при этом не применялось. Но высушенные подобным способом плоды можно приобрести (да и то, если очень повезет) на восточных базарах во время путешествий в южные страны. К примеру, самым полезным видом изюма является сояги. Ягоды винограда сушатся в тени. В процессе сушки виноград естественным образом ферментируется и темнеет. При этом белый сояги, то есть тот, который делают из белого «кишмиша», приобретает характерный темно–сизый цвет.

Затем наступает этап непосредственно сушки. Ждать, пока жаркое солнце сделает свою работу, у производителей нет времени. Чаще всего удаление воды осуществляется в дегидраторах — специальных сушильных камерах. Подобным образом обрабатывают и другие вида сухофруктов. В дегидраторах сушка реализована либо потоками теплого воздуха (температура от 30 до 70 °C и выше), либо инфракрасным излучением — подобная обработка приводит к значительной потере витамина С. В итоге в сухофруктах остаются витамины группы В, да и в количествах, в десятки раз меньших, чем в крупах.

Универсальный консервант

Прочитайте состав любых сухофруктов, продаваемых в магазинах. Вы наверняка встретите наличие такой добавки, как диоксид серы (SO2), или консервант Е220. Виноград перед сушкой окуривают сернистым газом в течение пяти часов. Такая обработка ощутимо увеличивает срок хранения будущего изюма, разрушая при этом большое количество витаминов и микроэлементов. Точно таким же газом обрабатывают и курагу — еще один популярный вид сухофруктов. Собранные абрикосы раскрывают, достают косточки, снова закрывают и выкладывают на поддоны для окуривания. У абрикосов тонкая кожица, поэтому обработка щелочью не нужна. Абрикосы также окуривают диоксидом серы около пяти часов, после чего они, высыхая, превращаются в знакомую нам рыжую курагу, которая продается повсеместно. Лишь только чернослив не окуривают. Но перед сушкой почти весь урожай окунают в раствор каустической соды для ускорения испарения влаги из мякоти. Сушеный чернослив часто обрабатывают маслом или сахарным сиропом для придания ему привлекательного блеска. Кроме того, часто производители обрабатывают чернослив сорбатом калия для дополнительной консервации.

Диоксид серы как консервант известен еще со времен Древнего Рима. Тогда виноделы нашли универсальный способ восстановления вкуса прокисшего вина. Для этого нужно было добавить пепел от сгоревшей серы в напиток. Вскоре SO2 использовали уже по всей Европе, и установить, сколько людей на протяжении последующих столетий погибло от злоупотребления самим вином, а сколько — от передозировки диоксидом серы, невозможно. Ведь норм никаких не было. Помимо уничтожения микроорганизмов, диоксид серы придает сухофруктам нужный товарный вид. Обработанные продукты становятся яркими и привлекательными, без черных точек, зато на их поверхности можно разглядеть некую едва заметную пленочку. Е220 довольно опасен — он может вызвать аллергические реакции, приступы удушья у астматиков, диарею, головную боль. Кроме того, он способен разрушать витамин В1, необходимый организму для регулирования углеводного обмена и функционирования сердца и мозга.

Сейчас диоксид серы официально разрешен к применению, в том числе и в странах Евросоюза. Однако его использование строго регламентировано. Для сухофруктов установлена предельная норма — до 2 граммов на килограмм продукта. При этом на упаковке информацию о количестве используемого препарата вы не найдете.

Но тот же афганский предприниматель, направляя товар в Европу, эти нормы нередко игнорирует. И подобные примеры не единичны. Теоретически излишки диоксида серы можно частично удалить, замочив, например, изюм в воде на несколько часов. Однако полностью избавиться от вещества таким способом невозможно. Рекомендация одна: употреблять подобные продукты с осторожностью.

Советы покупателям

Между тем диоксид серы далеко не единственный консервант. В использование идут сорбиновая кислота (Е200–202) и сульфиты (Е221, Е225, Е226). Наличие этих консервантов в обязательном порядке должно быть указано на этикетке упаковки. Но это узнать не удастся при покупке товара на развес. В таком случае остается руководствоваться косвенными признаками. После сушки сухофрукты обычно теряют свой насыщенный цвет и становятся немного тусклыми. Поэтому, если увидите на прилавке неестественно ярко–оранжевую курагу или золотисто–прозрачный изюм, знайте: они обработаны химикатами.

Опасно для здоровья покупать и плоды с признаками спиртового брожения и наличием плесени на кожуре. А вот если сухофрукты выглядят слегка жирными (чернослив, курага, инжир, бананы) — значит, их натерли растительным маслом. О качестве товара может рассказать их внешний вид (если, конечно, они не находятся в непрозрачной упаковке). Хорошие плоды должны быть цельными, без разрывов и трещин в оболочке, через которые вываливается мякоть. Также не должно быть никаких посторонних примесей, насекомых, личинок и гнилых экземпляров. Если есть возможность, подержите продукт в руке и оцените его плотность: несмотря на название, сухофрукты должны быть не сухими, а эластичными и упругими. Если экземпляры чересчур сморщены — значит, они были неправильно высушены и окажутся не очень вкусными.

Александр ФЕДОТОВ.