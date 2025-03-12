Капитан грузового судна «Солонг» задержан. Судно, которым он командовал, в понедельник столкнулось с танкером Stena Immaculate.

Владелец «Солонга», компания «Эрнст Русс», подтверждает, что капитаном судна является гражданин России. Остальные члены экипажа — граждане России и Филиппин, говорится в заявлении компании агентству AFP.

Во вторник британская полиция арестовала 59-летнего мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве в связи со столкновением судов в Северном море, в результате которого один член экипажа пропал без вести и предположительно погиб.

В понедельник британская береговая охрана спасла 36 членов экипажа танкера Stena Immaculate и грузового судна Solong.

Однако пропавший член экипажа «Солонга», скорее всего, погиб, сообщил парламенту министр транспорта Великобритании Майк Кейн.

Ранее сообщалось, что в понедельник грузовое судно под португальским флагом «Solong» столкнулось с танкером под американским флагом «Stena Immaculate», стоявшим на якоре примерно в 16 километрах от порта Халл.

По информации, предоставленной Командованием морского транспорта США, Stena Immaculate перевозил топливо для реактивных истребителей армии США.

Оператор танкера, американская судоходная компания Crowley, сообщила, что в результате столкновения был поврежден бак судна, в котором находится авиационное топливо.

Причина аварии до сих пор не ясна. Британские власти расследуют инцидент, однако пока никаких доказательств преступления не обнаружено. Между тем растут опасения, что содержащиеся на судах вещества могут нанести ущерб окружающей среде в случае утечки.

Газета Daily Telegraph со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что никаких непосредственных признаков саботажа не обнаружено.

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