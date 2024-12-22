Судебные исполнители блокируют счета и арестовывают имущество, а должники не знают; как это может быть?

Карлис Берзиньш живет в Риге и создал единственный в Латвии музей метеоритов. Всего этого он мог лишиться в нынешнем году.

"Внезапно я увидел сообщение, что на имущество наложен арест, причем этот факт имел место месяц назад, я об этом ничего не знал, а предыдущий суд был еще за несколько месяцев до этого", - рассказывает Берзиньш.

Об этом он узнал, как сам утверждает, лишь в конце октября. Выяснилось, что процесс взыскания связан с давними делами. Пять лет назад Берзиньш из-за болезни прервал обучение в докторантуре Вентспилской высшей школы и вуз, согласно договору, потребовал вернуть выплаченную стипендию.

Общая сумма впечатляет: в течение недели во избежание продажи арестованного имущества с молотка нужно было вернуть почти 21 тысячу евро.

"Меня поставили перед фактом, что этот платеж надо совершить реально за неделю. Времени на обжалование больше нет, и тогда параллельно был бы проведен аукцион дома. Единственной недвижимости, где живу я с семьей и детьми. Это все происходит за моей спиной. Я счастливо живу и ничего об этом не знаю", - не скрывает Берзиньш.

Тем не менее в вузе утверждают, что Берзиньш не мог не знать о том, что деньги потребуют вернуть. Но он высказывает упреки и по поводу того, что государство не проверяет, были ли действительно получены такие важные письма, как из суда или от коллекторов.

"Например, ликвидация предприятия, суд или что-то в этом роде. В этом государство должно убедиться, ведь я не получил никаких сообщений на электронную почту - как я мог об этом знать и реагировать на это?" - спрашивает Берзиньш.

В соцсетях, в частности, на платформе "Х", ряд пользователей также делились своим опытом - бывали случаи, когда за неоплаченную стоянку, пропуск в Юрмалу или какой-либо административный штраф блокировались счета, а нарушители были не в курсе о нарушениях.

"Да, законом не предусмотрено обязанности убеждаться, получил или нет человек заказное письмо или электронное послание. Но надо иметь в виду важную вещь: мы все полагаемся на то, что почтальон свою работу выполнил, он ушел, он пытался это письмо вручить. В случае электронной почты мы полагаемся на то, что сработает нотификация, если она включена", - поясняет представитель Совета присяжных судебных исполнителей Ивета Крука.

Кроме того, Совет присяжных судебных исполнителей обращает внимание на то, что в таких ситуациях, в какой оказался Берзиньш, законом предусмотрена процедура продления сроков апелляции. Вместе с этим совет призывает не забывать о своем электронном адресе и регулярно проверять наличие писем в нем.