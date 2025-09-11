Суд вступился за мусульман, не дающих вывешивать флаг ЛГБТ в городе: это всё в США

Флаг ЛГБТ поднимался в городе в июне 2021 и 2022 годов, прежде чем некоторые члены совета, состоящего исключительно из мусульман, заявили, что это противоречит религиозным убеждениям членов их конфессии. При этом жителям не запрещено вывешивать флаг прайда на своей недвижимой собственности в Хамтрамке.

Критики этого решения заявили, что совет Хэмтрамка нарушает свободу слова. Но судья Лоусон сказал, что политика города соответствует Конституции, потому что она запрещает все "частные" флаги без исключения.

Хэмтрамк с населением 27 000 человек — это один из пригородов Детройта. По данным Бюро переписи населения США, более 40 % жителей родились в других странах, и значительная часть из них имеют йеменское или бангладешское происхождение.

Президент США Дональд Трамп выдвинул мэра города Амера Галиба, уроженца Йемена, на должность посла США в Кувейте.