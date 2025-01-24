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Суд в Сиэтле приостановил указ Трампа об ограничении получения гражданства США по праву рождения

© Meduza.io 24 января, 2025 09:13

Мир 0 комментариев

Федеральный судья в Сиэтле (штат Вашингтон) временно приостановил действие указа президента США Дональда Трампа, который ограничивает предоставление американского гражданства по праву рождения (так называемое право почвы). Об этом сообщает The New York Times. 

Суд рассмотрел иски, поданные генеральными прокурорами штатов Вашингтон, Иллинойс, Орегон и Аризона. Они утверждали, что распоряжение Трампа лишит прав более 150 тысяч детей и оставит часть из них без гражданства. 

«Это вопиюще неконституционный указ», — заявил на слушаниях судья Джон Коэнур. 

Дональд Трамп после возвращения в Белый дом 20 января подписал десятки указов, один из которых был направлен на отмену получения гражданства по праву почвы. Согласно этому принципу, любой человек, родившийся на территории страны, автоматически становится ее гражданином. Право почвы гарантировано 14-й поправкой Конституции США. 

По указу Трампа, как поясняло агентство Associated Press, автоматически гражданство не сможет получить родившийся в США ребенок, если его мать находилась в стране незаконно, а отец не был американским гражданином или не проживал в стране постоянно на законных основаниях. Кроме того, на автоматическое гражданство не смогут претендовать дети, матери которых находились в США временно, пусть и на законных основаниях, а отцы не были американскими гражданами или теми, кто постоянно законно проживал в стране.

Указ Трампа оспорили генеральные прокуроры 22 американских штатов.

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