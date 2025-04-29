Суд ЕС: «Золотые паспорта» нарушают законы Евросоюза

Так называемые "золотые паспорта" Мальты нарушают законодательство Европейского Союза, в связи с чем страна обязана прекратить программу их выдачи. "Государство-член не может предоставлять свое гражданство - и, тем более, гражданство ЕС - в обмен на заранее определенные выплаты или инвестиции, поскольку это по сути сводит приобретение гражданства к простой коммерческой сделке", - постановил во вторник, 29 апреля, Европейский суд в Люксембурге. Таким образом, иск Европейской комиссии (ЕК) против этого средиземноморского государства был удовлетворен.

В 2022 году ЕК подала в суд на Мальту из-за этой программы, которая предоставляет иностранцам паспорт и, как следствие, право жить и работать в любом государстве ЕС в обмен на инвестиции в эту островную страну. Так, иностранцы могли получить мальтийское гражданство при определенных условиях: заплатить не менее 600 000 евро и купить недвижимость стоимостью не менее 700 000 евро или арендовать дорогую квартиру, уточняет агентство AFP. "Такая практика не позволяет установить необходимую связь солидарности и добросовестности между государством-членом и его гражданами, а также обеспечить взаимное доверие между странами-членами", - гласит судебное заключение.

В свою очередь Мальта неоднократно настаивала на том, что ее толкование договоров ЕС является правильным. После начала войны в Украине страна приостановила программу для граждан России и Беларуси, но сохранила ее для граждан других стран, напоминает агентство Reuters. "Богатые россияне и китайцы использовали эту схему для получения гражданства ЕС на Мальте", - добавляет AFP, отмечая также, что подобные схемы существовали на Кипре и в Болгарии, но эти страны впоследствии от них отказались. Между тем споры относительно законности выдачи Венгрией заявителям из РФ и РБ "национальных карт", дающих право работать в стране, продолжаются до сих пор.