Суд ЕС: пассажирам вернут сборы сайтов по продаже билетов

Поводом стало дело пассажиров, купивших билеты на сайте туристического агентства Opodo — онлайн-платформы по продаже авиабилетов и туристических услуг. Перелет должен был выполняться авиакомпанией KLM по маршруту Вена–Лима.

После отмены рейса KLM вернула пассажирам стоимость билетов, но отказалась компенсировать около 95 евро, удержанных сайтом бронирования в качестве комиссии за оформление покупки.

Дело рассматривал Верховный суд Австрии, который запросил разъяснения у Суда Европейского союза. Ранее, в решении 2018 года, европейский суд указывал, что комиссия посредника подлежит возврату только в том случае, если авиакомпания знала ее точный размер.

Теперь позиция изменена. Суд подчеркнул, что знание точной суммы не имеет значения. Если перевозчик соглашается продавать билеты через сайт-посредник, комиссия считается неизбежной частью цены билета и должна возвращаться пассажиру вместе со стоимостью перелета.

Окончательное решение по делу теперь примут австрийские суды, руководствуясь разъяснениями Суда ЕС.