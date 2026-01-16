Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Суд ЕС: пассажирам вернут сборы сайтов по продаже билетов

16 января, 2026

Авиакомпании обязаны компенсировать пассажирам не только стоимость билета, но и комиссию сайтов по продаже авиабилетов при отмене рейса. Такое решение в четверг вынес Суд Европейского союза, расширив права пассажиров, которые бронируют перелеты через интернет.

Поводом стало дело пассажиров, купивших билеты на сайте туристического агентства Opodo — онлайн-платформы по продаже авиабилетов и туристических услуг. Перелет должен был выполняться авиакомпанией KLM по маршруту Вена–Лима.

После отмены рейса KLM вернула пассажирам стоимость билетов, но отказалась компенсировать около 95 евро, удержанных сайтом бронирования в качестве комиссии за оформление покупки.

Дело рассматривал Верховный суд Австрии, который запросил разъяснения у Суда Европейского союза. Ранее, в решении 2018 года, европейский суд указывал, что комиссия посредника подлежит возврату только в том случае, если авиакомпания знала ее точный размер.

Теперь позиция изменена. Суд подчеркнул, что знание точной суммы не имеет значения. Если перевозчик соглашается продавать билеты через сайт-посредник, комиссия считается неизбежной частью цены билета и должна возвращаться пассажиру вместе со стоимостью перелета.

Окончательное решение по делу теперь примут австрийские суды, руководствуясь разъяснениями Суда ЕС.

«Я действовал строго по закону», — экс-мэр Ушаков о причастности к взяткам

Депутат Европейского парламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков отверг любую связь с возможными противоправными действиями. В комментарии агентству LETA он заявил, что, исполняя обязанности мэра, действовал строго в рамках законов и нормативных актов.

Контрацептив Pfizer может вызывать опухоли мозга

В США обновили инструкцию к популярной контрацептивной инъекции Depo-Provera, которую производит Pfizer. В документ добавлено прямое предупреждение о возможной связи препарата с развитием менингиомы — опухоли оболочек головного и спинного мозга.

Америкс об обвинении во взяточнистве: «Нет ни фактов, ни доказательств»

Бывший вице-мэр Риги и экс-депутат Европарламента Андрис Америкс вновь отверг обвинения в требовании взятки. Как сообщает LETA,  заявил, что не понимает, о чем идет речь, и считает, что в деле нет ни доказательств, ни фактов. Он напомнил, что в 2024 году депутаты EP не поддержали запрос на снятие иммунитета, и тогда допускалось, что процесс в Латвии был начат с целью навредить его политической деятельности.

RB Rail оправдывается: «страховка не действует при умышленном мошенничестве»

Совместное предприятие RB Rail разъяснило условия конкурса на страхование гражданской ответственности директоров и должностных лиц. Как сообщает LETA, в компании подчеркивают: полис D&O не будет действовать, если будет установлена умышленно нечестная или мошенническая деятельность со стороны застрахованного лица. Уголовные штрафы такая страховка также не покрывает.

Немцы обнаружили слабое место в обороне НАТО — и это под боком у Латвии!

Пока Европа и США спорят о будущем Гренландии, Союз Вооруженных сил Германии (DBwV) предупреждает, что "слабым местом НАТО" является остров Хийумаа, расположенный в Балтийском море.

А не псих ли вы? За неделю — 100 срочных и 20 экстренных записей к психиатрам

Новый цифровой инструмент оценки психического состояния за первую неделю вызвал ажиотаж - почти тысяча жителей Латвии заполнили анкеты помощи на сайтах пяти психиатрических больниц. О запуске и первых результатах рассказали 360TV Ziņas.

