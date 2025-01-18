Суббота будет нетипично теплой для середины зимы; а что в воскресенье?

Будет дуть умеренный западный и северо-западный ветер, температура воздуха повысится до +4-7 градусов.

В Риге днем солнце лишь изредка будет закрываться облаками, которых будет мало; осадков не ожидается. По-прежнему будет дуть умеренный западный ветер, воздух прогреется до +5-7 градусов.

В воскресенье днем небо закроют облака, но существенных осадков не ожидается, только на востоке будет моросить дождь. Ветер - западный и юго-западный, от слабого до умеренного.

На востоке отдельные участки дорог будут скользкими, ночью и утром во многих местах по стране образуется туман, ухудшающий видимость. На большей части территории страны ночью похолодает до 0...+4 градусов, на востоке будет немного прохладнее - там местами температура воздуха снизится до -2 градусов. Днем в воскресенье столбик термометра поднимется до +2-5 градусов.